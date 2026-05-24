Un extremeño en la cumbre académica: Juan Francisco Rivero Domínguez ingresa en la Real Academia Europea de Doctores

El pasado jueves 21 de mayo, el solemne Paraninfo universitario —un espacio donde las paredes respiran historia y el silencio impone respeto— se convirtió en el escenario de un hito memorable. El extremeño Juan Francisco Rivero Domínguez, Cronista Oficial de Hinojal y Las Brozas y Doctor en Turismo, fue investido Académico Numerario de la prestigiosa Real Academia Europea de Doctores.

Tuve el honor de asistir al evento en calidad de presidente y en representación de los Cronistas Oficiales de Extremadura, pero, por encima de las formalidades, acudí para arropar a un amigo y compañero en un día trascendental. Contemplar el acto en un recinto de tanta carga simbólica despertaba una inevitable emoción: era el reconocimiento justo a una vida entregada al conocimiento.

El riguroso protocolo dio inicio con la imposición de la medalla que lo acredita como nuevo miembro de la academia. Posteriormente, desde el atrio, Rivero Domínguez ofreció un discurso magistral y conmovedor; una pieza oratoria impregnada con la sabiduría y la templanza de quien ha vivido —y sigue viviendo— su profesión con una intensidad desbordante.

Para quienes aún no conozcan la magnitud de este ilustre extremeño, cabe destacar que su nombre ha sido un pilar de la comunicación y el turismo durante décadas. Doctor por la Universidad Antonio de Nebrija y Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, su legado abarca doce años de labor en Mallorca —ocho de ellos en el diario Baleares y dos al frente de informativos radiales—, además de haber fundado la agencia Mallorca Press y el Gabinete de Prensa del Aeropuerto de la isla.

Su impecable firma también respaldó durante más de treinta años al Departamento de Comunicación del Ministerio de Turismo de España. Su proyección internacional es innegable: cofundador de 'Visión' (Asociación Latinoamericana de Periodistas y Escritores de Turismo), secretario general de la Academia Europea de Periodismo Turístico y de la 'World Travel Media Guild' en Nueva York, además de haber presidido recientemente el 'Skal Internacional de Madrid'.

Desde estas líneas, quiero manifestar el profundo orgullo que sentimos en la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura (Acroex). Contar con Juan Francisco en nuestras filas no solo es un privilegio institucional, sino un honor para toda nuestra tierra. Hoy, al compartir la relevancia de su investidura, confío en que ese orgullo sea también el de todos ustedes.