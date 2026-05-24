El Palacio de Carvajal, la Casa Quemada que guarda una higuera entre piedra e historia

El visitante que entra en el Palacio de Carvajal en busca de información turística se encuentra también con una parte de la historia de Cáceres. Situado en la calle Amargura, a pocos pasos de algunos de los símbolos más reconocibles del casco antiguo, este inmueble nació como residencia señorial, quedó marcado por un incendio, fue recuperado como patrimonio y hoy permanece abierto a la difusión cultural y al conocimiento de la provincia.

El edificio se levantó entre la segunda mitad del siglo XV y los primeros años del XVI, en un momento en el que las principales familias cacereñas consolidaban su presencia en torno al espacio urbano de mayor peso simbólico. Los Carvajal, procedentes de Plasencia, eligieron un enclave privilegiado junto a Santa María, donde se cruzaban la vida religiosa, social y nobiliaria. Aquella construcción quedó integrada en el entramado de casas fuertes y grandes palacios que todavía hoy explican buena parte del carácter monumental de la ciudad.

La fachada mantiene la sobriedad característica de la arquitectura palaciega cacereña, con la piedra como elemento principal y una portada de medio punto que funciona casi como carta de presentación del linaje. En ella aparece el escudo de la familia Carvajal, símbolo de una época en la que las casas nobles eran también una forma de afirmar presencia y poder.

Uno de los elementos más singulares del conjunto es su torre redonda, poco habitual frente a la imagen más extendida de las torres cuadradas del casco histórico. Su presencia refuerza el carácter defensivo y representativo del edificio, a medio camino entre casa fuerte y palacio urbano.

Si la fachada cuenta la historia pública del inmueble, el interior ofrece una lectura más íntima. El patio porticado organiza el recorrido y abre paso al jardín, uno de los rincones más singulares, donde se conserva una higuera centenaria convertida en una de sus señas más reconocibles. Este pequeño espacio verde, protegido por muros de piedra, recuerda que muchas casas históricas guardan dentro una vida que apenas se intuye desde el exterior.

El conjunto mantiene también una capilla situada en la parte baja de la torre, lo que refuerza la dimensión doméstica y religiosa de las viviendas señoriales. Esa combinación de fachada sobria, torre singular, patio interior, amplias estancias, jardín y capilla convierte a este lugar en algo más que una antigua residencia nobiliaria.

La huella del tiempo

El Palacio de Carvajal también conserva las huellas del paso del tiempo. En el siglo XIX sufrió un incendio que dañó parte del edificio y dejó asociado a él uno de sus nombres populares: la Casa Quemada. Aquel episodio marcó su trayectoria y alteró su configuración interior, aunque no borró los elementos esenciales que permiten reconocerlo como una de las piezas destacadas del recinto histórico.

La recuperación llegó en el siglo XX, cuando la Diputación de Cáceres adquirió el inmueble en 1986. Desde entonces, el antiguo palacio pasó a formar parte del patrimonio institucional de la provincia y abrió una nueva etapa vinculada a la conservación, la promoción cultural y el uso público.

Patrimonio vivo

En 2012 fue declarado Bien de Interés Cultural, un reconocimiento que consolidó su relevancia histórica y artística, y en la actualidad funciona como sede del Patronato de Turismo, Artesanía y Cultura Tradicional de la Diputación.

De esta forma, quien cruza sus puertas no solo encuentra un punto desde el que acercarse a la provincia, sino también un edificio desde cuyas dependencias se proyecta el territorio y se mantiene vivo un inmueble que pudo haber quedado reducido a memoria de piedra. Esa continuidad entre pasado y presente explica buena parte de su valor actual.