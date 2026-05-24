Sanidad
El hospital de Cáceres donde los niños ingresados también tendrán un sitio para jugar
El SES y el Rotary Club Cáceres San Jorge firman un convenio para crear un parque infantil en la terraza de la sexta planta de San Pedro de Alcántara
El ingreso en un hospital rompe de golpe la rutina de cualquier niño. También la de sus familias, que afrontan días marcados por pruebas, tratamientos y esperas. Para hacer más amable esa estancia, el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres incorporará un parque infantil en la zona destinada a la hospitalización pediátrica.
El Servicio Extremeño de Salud (SES) y el Rotary Club Cáceres San Jorge han suscrito un convenio de colaboración para instalar este nuevo espacio de ocio en el hospital cacereño. La iniciativa, según ha informado la Junta de Extremadura, busca mejorar el bienestar de los menores ingresados y ofrecer a sus familias un entorno más adaptado a sus necesidades.
El parque se ubicará en la terraza de la sexta planta del edificio general del hospital, donde se encuentra el área de hospitalización pediátrica. La idea es que los menores puedan disponer de un lugar seguro para realizar actividades lúdicas, siempre dentro del contexto sanitario y de las condiciones que marque su situación clínica.
Terraza
El proyecto contempla la adecuación de una superficie cercana a los 120 metros cuadrados. En ese espacio se instalará una pérgola cubierta y se incorporará equipamiento específico de juego para los menores hospitalizados.
La actuación será financiada íntegramente por el Rotary Club Cáceres San Jorge, con una inversión que supera los 214.000 euros. La cantidad procederá de recursos propios de la entidad y de donaciones, según recoge la nota difundida por la Junta.
El objetivo no es solo sumar una nueva instalación al hospital, sino contribuir a reducir el impacto emocional que puede tener el ingreso en los pacientes pediátricos. Para un niño, poder salir de la habitación, jugar o compartir un momento distinto con su familia puede ayudar a aliviar la sensación de aislamiento que a menudo acompaña a la hospitalización.
Humanización sanitaria
El proyecto se enmarca en el Plan de Acción de Humanización de la Atención Sanitaria del SES. Este programa incluye entre sus prioridades la creación de espacios más amables, seguros y adaptados a las necesidades de los pacientes, con especial atención al ámbito pediátrico.
La Consejería de Salud y Atención a la Dependencia sitúa este tipo de iniciativas dentro de una estrategia de sanidad pública centrada en las personas. En este caso, la intervención pone el foco en uno de los colectivos más sensibles del sistema sanitario: los menores ingresados.
La colaboración con entidades sociales permite, según la Junta, impulsar proyectos orientados a mejorar la experiencia de los pacientes más vulnerables y avanzar hacia un modelo de atención sanitaria más cercano, inclusivo y de mayor calidad.
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