La antesala de la Feria de San Fernando baja el telón con una crítica clara entre los feriantes: "La preferia estropea la feria"

La preferia de San Fernando encara este domingo su recta final entre luces, música y una sensación compartida entre parte de los feriantes: el recinto todavía no vive el ambiente que recuerdan de otros años. Aunque durante este fin de semana hubo momentos de gran afluencia y varias zonas llegaron a llenarse entrada ya la noche, algunos trabajadores históricos de las atracciones reconocen que el arranque ha sido más flojo de lo esperado.

Uno de ellos es Fernando, conocido por generaciones de cacereños como el hombre que desde hace años se disfraza de Blancanieves en el popular Tren de la Bruja. Tras casi dos décadas recorriendo ferias, asegura notar cambios evidentes tanto en el comportamiento del público como en la propia estructura de la Feria de San Fernando.

Un comienzo más tranquilo de lo esperado

Las altas temperaturas marcaron buena parte del ambiente durante los primeros días de preferia. El calor, unido a que todavía no habían comenzado oficialmente las jornadas grandes de feria, provocó una llegada más lenta de visitantes durante las primeras horas de la tarde.

"Estuvo flojo el inicio de la preferia. Hubo gente, pero debería haber más", comenta Fernando mientras observa el movimiento de familias y jóvenes recorriendo el recinto.

Imagen de la preferia de Cáceres por la noche. / Carlos Gil

Aun así, reconoce que conforme avanzó la noche el ambiente fue creciendo de forma considerable. "Desde que empezaron a venir, sobre las ocho o nueve, sí se fue llenando", explica sobre el incremento progresivo de público durante las horas centrales de la jornada.

Pese a ello, insiste en que el volumen de asistencia sigue estando por debajo del que recuerda de otras ediciones. "Ha habido otros años que ha habido mucha más gente", asegura.

El debate sobre la preferia

Fernando lleva cerca de 17 años trabajando en atracciones y ferias populares y afirma que el cambio en el modelo festivo se percibe claramente con el paso del tiempo. "La feria ha bajado, lo noto de un año para otro", explica.

En su opinión, uno de los principales motivos es precisamente el crecimiento de la preferia, una fórmula que durante los últimos años ha ido ganando cada vez más peso dentro de la programación festiva cacereña.

Conciertos previos, casetas abiertas antes de tiempo y actividades adelantadas han ampliado considerablemente la duración real de la Feria de San Fernando.

Preparativos del tren de la bruja en la preferia. / Carlos Gil

Sin embargo, para parte de los feriantes este modelo termina afectando a los propios días grandes de feria. "Yo creo que la preferia estropea la feria", afirma Fernando de forma directa.

Según explica, muchos asistentes concentran gran parte del gasto económico durante esos primeros días y llegan después con menos capacidad para consumir en las jornadas oficiales. "Cuando llega la feria no tienen dinero y ya no montan", señala.

El trabajador del Tren de la Bruja defiende además recuperar un formato más concentrado en el tiempo. "Si la feria son seis días se deberían mantener solo esos", resume.

Música infantil y ambiente familiar

Otro de los aspectos sobre los que llama la atención es el cambio en el ambiente sonoro de algunas atracciones infantiles. "Creo que en las atracciones infantiles debemos poner música pensada para los niños", explica.

Fernando considera que en los últimos años muchos espacios dirigidos a niños pequeños han incorporado música más vinculada al ocio nocturno y las discotecas, alejándose del ambiente clásico de las ferias tradicionales.

A su juicio, recuperar parte de ese ambiente tradicional ayudaría también a reforzar el carácter familiar de las ferias y a diferenciar mejor las zonas infantiles del ocio dirigido a adultos.

Quejas por el polvo en el recinto

A las críticas sobre la evolución de la preferia se suma además otra de las quejas más repetidas durante este fin de semana: el exceso de polvo en distintas zonas del recinto ferial.

Varios asistentes coinciden en señalar que el suelo presenta más polvo que en otras ediciones y apuntan directamente a la falta de riego de algunas áreas, especialmente en las zonas de paso cercanas a atracciones y casetas, y en los aparcamientos.

El calor y la acumulación de personas durante las noches han contribuido además a aumentar esa sensación en determinados momentos de gran afluencia.

La feria ya asoma en Cáceres

Pese a las dudas y críticas, el recinto ferial encara ya los días centrales de la Feria de San Fernando con previsiones de una llegada mucho mayor de público procedente tanto de Cáceres como de otros municipios extremeños.

Imagen de la preferia de Cáceres por la noche. / Carlos Gil

Casetas, atracciones y puestos de comida afrontan ahora la parte más intensa de la semana grande cacereña, marcada nuevamente por el calor, las noches largas y el ambiente festivo.

La preferia se despide así entre opiniones divididas, polvo, música y mucha expectación contenida. Porque, aunque algunos veteranos noten cambios en el ambiente, la sensación general en el recinto es clara: la feria de verdad todavía está a punto de empezar.