El pueblo a 10 kilómetros de Cáceres que esconde una joya gastronómica mundial y una estación de autobuses única

Si te apasiona descubrir la historia a cada paso, perderte por senderos naturales y se te hace la boca agua con la buena gastronomía tradicional, tienes que apuntar un nombre en tu mapa: Casar de Cáceres,

Situado en plena penillanura cacereña, a apenas diez kilómetros de la monumental ciudad de Cáceres, este pueblo extremeño es un auténtico tesoro rural por descubrir. No es solo la cuna de la famosísima Torta del Casar, sino un rincón donde el pasado romano, la vanguardia arquitectónica y las tradiciones conviven en perfecta armonía. Hoy te proponemos un recorrido cercano por todo lo que este destino ofrece.

De los romanos a la vanguardia urbana

Pasear por Casar de Cáceres es caminar sobre la historia. ¿Sabías que su Calle Larga se asienta sobre la milenaria Vía de la Plata? Junto a la casa del Berrueto podrás pisar su enlosado romano original, mientras que en el camino de las Barcas se conservan majestuosos miliarios, los mojones de granito con los que se medían las distancias en la antigüedad.

En pleno casco urbano destaca la monumental Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, una impresionante obra gótica del siglo XVI declarada Bien de Interés Cultural. Contempla su torre y gárgolas antes de entrar para buscar en el coro el famoso "lagarto del Casar". Se trata de un curioso caimán disecado que un emigrante local trajo de América en el siglo XVI como exvoto para el Cristo de la Peña.

Y si te va el diseño moderno, vas a alucinar con su Estación de Autobuses. Esta genialidad de Justo García Rubio, llamada la 'patata frita' por los locales, consiste en una cinta ondulada de hormigón blanco que salva una luz de 34 metros sin soportes intermedios. Es tan singular que Correos le dedicó un sello en 2006.

El templo del sabor: el secreto de la Torta del Casar

Por supuesto, la gran protagonista es la Torta del Casar (D.O.P.). Este queso de pasta blanda nació de un feliz accidente: los pastores se enfadaban cuando el interior de sus quesos no se endurecía y se aplastaban bajo su propio peso, tomándolos por defectuosos o 'atortaos'. Con el tiempo, se convirtió en una joya gastronómica mundial.

Su sabor untuoso, fundente y con ese retrogusto ligeramente amargo reside en tres pilares: se elabora exclusivamente con leche cruda de ovejas Merinas y Entrefinas; se cuaja con los pistilos del cardo silvestre (Cynara cardunculus); y requiere una maduración mínima de 60 días donde cada pieza se faja con vendas de algodón para que no se derrame su corazón líquido.

Aquí te dejo mi truco para degustarla: sácala de la nevera previamente para que alcance los 21 °C. ¡Y jamás uses el microondas! El calor directo derrite la grasa y arruina su textura cremosa nativa.

Si quieres aprender todos sus secretos te recomiendo visitar el interactivo Museo del Queso, en una casa tradicional casareña.

Pero no todo es queso en la mesa local, también puedes degustar migas extremeñas crujientes, cochifrito perfumado con romero, chanfaina o la emblemática patatera (embutido de cerdo y patata). Y si viajas en verano, no te pierdas el escabeche de tencas de la famosa Charca del Casar, un pescado de agua dulce que es el orgullo de la comarca.

Tradiciones singulares que tienes que vivir

La villa destaca por sus ritos de gran valor cultural. En enero destaca la Ronda de Ánimas: al anochecer, los cofrades recorren las calles luciendo capas españolas de paño negro, iluminados solo por faroles y guiados por el repique de las esquilas de bronce que llevan los niños.

En septiembre se celebra la célebre Mesa del Ramo de Ánimas. Es una espectacular subasta de embutidos curados, dulces de sartén y vallas con animales vivos donados por los vecinos. Una tradición ancestral benéfica y llena de emoción en la que todos pujan y participan activamente.

Y en carnaval no te pierdas la Boda de los Bujacos. Los 'bujacos' son unos divertidos muñecos de paja vestidos de novios. El domingo de carnaval todo el pueblo acompaña a la pareja en su satírico casamiento desde el balcón del ayuntamiento, repartiendo ponche y repostería casera tradicional.

Desconexión natural entre lagunas y dehesas

Para los amantes de la naturaleza, la Charca del Casar y el Pantano Nuevo son paraísos del birdwatching. Es fácil observar grullas comunes, cigüeñas negras, garzas reales y rapaces como el águila real o el alimoche.

Para caminar o pedalear, cuentas con senderos señalizados, aquí te dejo los dos más conocidos:

La Ruta Zafrilla y la Cantera (18 km) es un sendero circular llano que cruza la dehesa boyal y discurre junto al Pantano Viejo, volviendo por vía verde.

La Ruta Trashumante (7 km) es un sendero de principios de octubre donde acompañas a pie a un rebaño de ovejas merinas por la cañada pecuaria. ¡Perfecto para disfrutar en familia!

¿Cómo organizar tu escapada?

Para planificar tu visita te recomiendo visitar la página web de su ayuntamiento, tienes toda la información, además de alojamientos y restaurantes. No te olvides de llevarte a casa una Torta del Casar para compartir tu experiencia con tus amistades.

Si te gusta el slowtravel Casar de Cáceres es ese destino que te demuestra que el turismo rural más auténtico está muy cerca, fusionando naturaleza, historia viva y una sabrosa gastronomía. ¡Ven a descubrir este rincón único de Extremadura!