Cáceres y Portugal empujan unidos la autovía a Monfortinho

La protesta del pasado miércoles en el puente internacional de Monfortinho no va solo de una carretera. Va de la voluntad compartida de dos territorios que han decidido moverse juntos para que una infraestructura largamente esperada entre por fin en una fase decisiva. La conexión entre Moraleja y Castelo Branco, entre la EX-A1 y la A-23 portuguesa, resume una aspiración razonable: que La Raya deje de sentirse como un borde y empiece a funcionar como un corredor de oportunidades.

La autovía no resolverá por sí sola la despoblación, ni llenará de un día para otro los pueblos, ni traerá automáticamente empresas y empleo. Conviene no cargar sobre una carretera todas las respuestas. Pero también es justo reconocer que una buena comunicación ayuda, abre puertas, acerca mercados y da confianza a quienes viven, trabajan o quieren invertir en el territorio. Las infraestructuras no hacen milagros, pero pueden marcar diferencias.

La frase elegida por los convocantes tiene fuerza porque expresa una reivindicación serena: «Ser menos no resta derechos». El interior pide condiciones razonables para competir, para atraer actividad y para que la frontera sea una oportunidad compartida entre Extremadura y la Beira Baixa. Esa es quizá la principal virtud de esta movilización: no se plantea contra nadie, sino a favor de un proyecto que puede beneficiar a ambos lados.

Además, esta vez no se parte de cero. La Junta de Extremadura ha situado el inicio de las obras en la primavera de 2027 y Portugal espera arrancar este mismo año. Son compromisos importantes, que conviene valorar.

La autovía de Monfortinho tiene sentido económico, territorial y social. Puede mejorar la movilidad, favorecer el transporte de mercancías, reforzar la seguridad vial, abrir nuevas posibilidades al turismo y estrechar aún más la relación entre dos territorios que ya comparten vida cotidiana, comercio, cultura y afectos. La Raya sabe bien que las fronteras administrativas no siempre coinciden con la realidad de la gente.

Hay algo especialmente valioso en esta movilización ibérica. Vecinos, alcaldes, empresarios y representantes sociales de ambos lados cruzarán hacia el puente no para levantar una barrera, sino para pedir que se complete una unión. Monfortinho será por unas horas un símbolo sencillo y potente: el lugar donde dos regiones recuerdan que quieren avanzar juntas.

Por eso esta protesta debe leerse como un impulso, no como un reproche. Hay compromisos anunciados, hay una demanda compartida y hay una oportunidad para convertir una vieja aspiración en una obra tangible. Lo que ahora necesita la autovía es continuidad, calendario y voluntad sostenida.

La cohesión territorial se construye cuando las administraciones escuchan, cuando los territorios se organizan y cuando las promesas empiezan a tener fechas. El miércoles, La Raya no reclamará un privilegio. Reclamará algo más sencillo y más justo: que el futuro también pueda circular por Monfortinho.