El aislamiento del oeste: por qué Cáceres no puede competir sin infraestructuras

La provincia de Cáceres posee todos los ingredientes para ser un motor económico en el suroeste de España: un patrimonio histórico envidiable, un potencial turístico innegable, suelo industrial disponible y una posición estratégica en el eje que une Madrid con Lisboa. Sin embargo, sufre históricamente un freno invisible pero devastador: un déficit histórico en sus infraestructuras de comunicación.

Mientras el resto del país avanza hacia la hiperconectividad, Cáceres sigue luchando por conexiones básicas que garanticen su supervivencia demográfica y económica.

Así, y aunque se han dado pasos -como la electrificación del tramo extremeño y la promesa de alcanzar velocidades de hasta 300 km/h en el corredor interno Talayuela-Cáceres-Badajoz-, la realidad del día a día sigue siendo precaria.

El embudo hacia Madrid

El gran problema para Cáceres no es moverse dentro de Extremadura, sino conectar con el exterior. El tramo que une la provincia con Madrid (especialmente el paso por Castilla-La Mancha) arrastra retrasos burocráticos y de ejecución históricos. Los expertos estiman que la alta velocidad real y completa con la capital española no será una realidad hasta bien entrada la década de 2030.

Además, la histórica desconexión ferroviaria de la Ruta de la Plata (la línea Plasencia-Astorga, clausurada hace décadas) mantiene a Cáceres completamente aislada por tren del norte peninsular, impidiendo un corredor de mercancías y pasajeros crucial para el oeste español.

Por otro lado, el mapa de carreteras cacereño presenta lagunas que lastran directamente el comercio y la seguridad vial: la deuda de la A-58 (Cáceres-Badajoz): Unir las dos capitales de provincia extremeñas por autovía sigue siendo una tarea inconclussa. A pesar de ser un eje prioritario para el flujo interno de la región, los conductores aún deben alternar tramos de autovía con la saturada carretera nacional.

Por otro lado, la conversión en autovía de la EX-A1 (Autovía del Norte de Extremadura) hasta la frontera portuguesa es otra de las grandes demandas. Sin ella, el norte de la provincia pierde competitividad logística para conectar los puertos lusos con el centro de la Península.Es, también un agravio comparativo respecto al resto de territorios.

Las tres consecuencias del aislamiento cacereño

El déficit de comunicaciones no es solo una molestia para el viajero; tiene un impacto directo en el tejido socioeconómico de la provincia. La primera es la sangría demográfica (La España Vaciada):sin comunicaciones rápidas, es imposible fijar población. Los jóvenes cacereños se ven obligados a emigrar a Madrid o al tejido industrial catalán o vasco. Las comarcas del norte (como Las Hurdes, Sierra de Gata o Los Ibores) sufren un envejecimiento acelerado porque emprender o teletrabajar allí con malas conexiones de transporte se vuelve una heroicidad.

Toni Gudiel

La segunda es la desventaja competitiva industrial:Cáceres cuenta con proyectos industriales de futuro (como el almacenamiento de energía o la explotación de litio), pero atraer grandes inversiones es difícil si una empresa sabe que sus mercancías tardarán el doble en salir hacia los puertos o hacia los grandes centros de consumo europeos. La logística busca velocidad y eficiencia, algo que Cáceres hoy no puede garantizar.

Y la tercera es el techo de cristal para el turismo. El sector es uno de los grandes pulmones de la provincia. Sin embargo, sigue muy limitado al turismo de fin de semana o de puente, principalmente madrileño que viaja en coche. La falta de un tren rápido y fiable impide que Cáceres capte de forma masiva al turista internacional que aterriza en Madrid o Lisboa y que no desea alquilar un vehículo.

Galería | Así avanzan las obras de la futura autovía Cáceres-Badajoz /

Y entretanto, la voz de la región: «No pedimos lujos, pedimos igualdad de condiciones para competir», repiten las plataformas sociales y empresariales de la provincia. Cáceres no necesita infraestructuras por capricho político, sino como un plan de rescate urgente para evitar quedarse descolgada definitivamente del mapa del desarrollo europeo.

Se ha visto en la manifestación de Monfortinho del pasado 20 de mayo. La provincia de Cáceres ha perdido 34.000 habitantes en los últimos 40 años, una cifra que la plataforma equipara a 113 pueblos. Una autovía que una directamente Cáceres con Portugal y que ponga fin a una demora acumulada durante 25 años en una infraestructura que condiciona el futuro económico, turístico y demográfico de buena parte del norte.