Apartamentos turísticos con encanto desde 59 euros la noche en la villa medieval de Cáceres

Juan Muñoz Chaves (Bienvenida, 1855-Cáceres, 1917) fue un jurista y político español, diputado y senador en las Cortes de la Restauración. Nació el 8 de julio de 1855 en la localidad pacense de Bienvenida. Hermano de Joaquín Muñoz Chaves, ingresó en el Colegio de Abogados en 1877, del que fue decano. El bufete de los hermanos y de su tío Joaquín Muñoz Bueno fue el más importante de la región.

De inclinación liberal, fue presidente de la Cámara Agrícola de Cáceres y de la Diputación Provincial de Cáceres, así como diputado a Cortes por el distrito cacereño de Hoyos y senador del reino por la provincia de Granada primero y por la de Cáceres después. En las legislaturas de 1907 a 1909 habría llevado el peso en el Congreso de los Diputados del proyecto de Administración Local presentado en las Cortes por el Gobierno de Maura. Fue jefe superior de Administración Civil, así como director general de Administración local desde el 1 de noviembre de 1909, nombrado por Segismundo Moret. En 1915 también discutió en el Senado el proyecto de ley del Secretariado judicial, del que habría hecho patentes sus deficiencias. Muñoz Chaves, que mantuvo amistad con Mario Roso de Luna, falleció el 23 de marzo de 1917 en Cáceres y fue enterrado en el cementerio de dicha ciudad.

Muñoz Chaves da nombre a una de las calles más populares de Cáceres: la que une la plaza de la Audiencia con la de Las Cuatro Esquinas. Es vía que conduce por un lado al barrio de San Blas y por el otro, la plaza Mayor y la Ciudad Monumental. Señorial, blasonada y noble, en Muñoz Chaves, según sales del Palacio de la Audiencia, está en el número 18 el despacho de Fernando Jiménez Fontana, que es abogado y preparador a oposiciones de justicia. En ese mismo bloque hay un apartamento turístico, igual que en el número 14, y en el número 3, donde se ubican los Apartamentos Turísticos Encanto. A un lado y otro de la calle, casas muy hermosa, algunas en estado de deterioro, como las de los números 7A, 11 o 16.

Fotogalería | Calle Muñoz Chaves de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

Estos últimos apartamentos turísticos es un edificio completamente restaurado del siglo XVI, para alquilar por días o por semanas, durante todo el año, totalmente equipados para alojar de 2-6 personas. Ubicación ideal en el casco antiguo de la ciudad de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad. Párking privado y vigilado. Está dentro de una casa de piedra completamente rehabilitada con características arquitectónicas del siglo XIV. Hay precios desde 59 euros la noche.

En el 10 está el Colegio Notarial de Extremadura. Como el resto de los Colegios Notariales de España, es una Corporación de Derecho público, amparada por la Ley y reconocida por el Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Y precisamente son fines esenciales de estas corporaciones la ordenación del ejercicio de la profesión, sin perjuicio de las atribuciones del Gobierno, del Ministro de Justicia y de la Dirección General de los Registros y del Notariado, la representación exclusiva de aquélla, la defensa de los intereses profesionales de los colegiados y el cumplimiento de la función social que al Notario corresponde.

Los fines

Los Colegios Notariales, para el ejercicio de sus fines, tienen atribuidas con carácter general en su ámbito territorial, las funciones de colaborar con la Administración, a solicitud de la misma o por propia iniciativa; estar representados en sus Consejos u Organismos consultivos cuando proceda; organizar actividades y servicios comunes de interés para los colegiados en el orden formativo, cultural, asistencial, de previsión y otros análogos. El notario es un funcionario público y, simultáneamente, un profesional del Derecho, que ejerce una función pública para proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución en el ámbito del tráfico jurídico extrajudicial.

Atravesamos en este paseo diario de El Periódico Extremadura las calle Moreras y Camberos, tradicionales donde las haya (en esta última está el restaurante El Madruelo). Situado entre callejuelas empedradas, palacios y conventos en la ciudad de Cáceres, El Madruelo inspira su nombre en uno de los colegios más tradicionales de la ciudad, ya derruido. Es un referente gastronómico de un entorno privilegiado patrimonio de la humanidad y de una de las ciudades monumentales más impresionantes de Europa.

Ofrece a sus comensales un cálido y acogedor restaurante donde poder deleitarse con productos de temporada y de inspiración mediterránea, siendo un restaurante clásico dentro de la restauración cacereña. Junto a la Plaza Mayor y la iglesia de Santiago se encuentra esta casa, en la calle Camberos número 2. Llevan a gala contar con varios reconocimientos en publicaciones del sector de la hostelería como la Guía Michelín, Top Choice de Lianorg.com o el certificado de excelencia de TripAdvisor.

Seguimos ascendiendo por Muñoz Chaves y hay obras en los bajos del número 5 y muy cerca la empresa Jurada.es, que son traductores e intérpretes jurados. De ahí, a la Plaza del Duque con las traseras del Hotel HIlton y el antiguo colegio de las Hijas de Cristo Rey. Una plaza donde se emplean a fondo las máquinas para la construcción de nuevos apartamentos turísticos, un sector en expansión.