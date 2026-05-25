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Minuto de silencio

Cáceres condena los asesinatos machistas y recuerda a las 22 víctimas de este año

La Fundación Secretariado Gitano leyó un manifiesto que define la violencia machista como la expresión más extrema de la desigualdad y una violación de derechos humanos

Imagen del acto en el ayuntamiento.

Imagen del acto en el ayuntamiento. / Ayuntamiento de Cáceres

Pablo Parra

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha mostrado este lunes su condena y repulsa por los últimos asesinatos machistas registrados en España durante el minuto de silencio convocado por el Consejo Sectorial de la Mujer y celebrado a las puertas del consistorio cacereño.

En el acto han participado concejales y concejalas de la corporación municipal, así como representantes de diferentes colectivos y ciudadanos que han querido sumarse al homenaje en memoria de las víctimas de la violencia de género.

Durante la concentración se recordó a las mujeres asesinadas en las provincias de Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Alicante, Navarra y Gerona, víctimas de la violencia machista en los últimos días.

Con estos crímenes, un total de 22 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España, mientras que 12 menores han quedado en situación de orfandad como consecuencia de esta violencia.

"La lucha contra la violencia machista debe ser una tarea común"

La lectura del manifiesto corrió a cargo de Adela Vargas, representante de la Fundación Secretariado Gitano, quien incidió en que "la violencia machista es el último eslabón de una cadena, la de la discriminación y la desigualdad por razón de sexo, a la que estamos sometidas las mujeres en una sociedad en la que aún impera el patriarcado".

El texto subrayó además que esta violencia "es la expresión más extrema de la desigualdad entre mujeres y hombres" y recordó el reconocimiento realizado por la ONU, que la considera "una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual".

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Galería | Cáceres celebra el Día Internacional del Pueblo Gitano con un izado de bandera / Jorge Valiente

En el manifiesto también se alertó de las múltiples formas en las que se manifiesta la violencia contra las mujeres, desde la ejercida por parejas o exparejas hasta la violencia sexual, el acoso, la explotación sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios infantiles.

"La lucha contra la violencia machista debe ser una tarea común", señaló Vargas durante la lectura, insistiendo en la necesidad de "aunar esfuerzos y compromisos" para lograr su erradicación definitiva.

Trabajo por la igualdad

Además, el Ayuntamiento y el Consejo Sectorial de la Mujer reiteraron su compromiso de continuar trabajando contra cualquier forma de violencia machista mediante la denuncia de las agresiones, el apoyo a las víctimas y la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres.

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"Desde el Ayuntamiento de Cáceres expresamos, una vez más, nuestro firme compromiso de luchar contra todo tipo de violencia machista, no permaneciendo en silencio ante la violencia y transmitiendo a las generaciones futuras el respeto a la igualdad", concluyó el manifiesto leído durante el acto.

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