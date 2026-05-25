El Club 18/99 va como un tiro: su primer ‘afterwork’ empresarial reúne a cerca de un centenar de empresas

Éxito sin precedentes de la convocatoria de la Cámara de Comercio de Cáceres. El primer ‘afterwork’ empresarial del Club 18|99 de la Cámara de Comercio de Cáceres colgó el pasado viernes el cartel de aforo completo, al reunir a cerca de un centenar de empresas y profesionales de distintos sectores de la provincia, en el Palacio de Godoy Cáceres, Curio Collection by Hilton de la capital cacereña. El secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias, afirma que "el balance está muy por encima de nuestras expectativas. Presentamos el Club 18/99 en marzo y ya en mayo tenemos más de cien empresas socias, de las cuales más de 30 son de la modalidad Corporate y una Premium, además de más de 60 Basic".

El presidente de la Cámara de Comercio recibe a los miembros del Club 18/99. / CARLOS GIL

El evento se desarrolló en un ambiente distendido orientado al fortalecimiento del tejido empresarial provincial, a través del intercambio de experiencias, el establecimiento de contactos estratégicos y la generación de nuevas sinergias entre empresas asociadas. "No esperábamos que todas acudieran a la convocatoria del Club 18/99. Del centenar de empresas del clun prácticamente acudieron todas. Además, hubo diáligo de empresas con empresas para proyectos comunes y establecer alianzas. En definitiva, se hicieron negocios. Todo ello en un ambiente distendido y animado", explica Raúl Iglesias.

Las instalaciones del Hotel Hilton registraron una gran afluencia de empresarios del Club 18/99. / CARLOS GIL

Encuentro profesional

Durante la jornada, las empresas del Club 18|99 pudieron compartir inquietudes, proyectos y perspectivas de futuro en un entorno diseñado para fomentar el networking efectivo y la cooperación empresarial, objetivos que forman parte de la filosofía de esta gran familia empresarial, que ya cuenta con cerca de cien socios de las membresías Basic, Corporate y Premium, desde que este club fue inaugurado, el pasado mes de marzo.

El empresario Mario Blasco conversa con Víctor Gragera. / CARLOS GIL

La velada estuvo amenizada por la actuación musical de un grupo de flamenco y la gastronomía de primer nivel del hotel Palacio de Godoy Cáceres, lo que aportó un componente cultural y cercano al encuentro, contribuyendo al ambiente de convivencia empresarial que caracterizó la cita.

Con este primer encuentro la Cámara de Comercio de Cáceres subraya la importancia de su club como plataforma de encuentro empresarial, promoviendo espacios que contribuyen al crecimiento del tejido productivo y al fortalecimiento de la red empresarial de la provincia de Cáceres para crear nuevas oportunidades que redunden en el progreso socioeconómico de Extremadura.

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El 'afterwork' se desarrolló en un ambiente distendido. / CARLOS GIL

Desayuno de trabajo con Manuel Campo Vidal

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