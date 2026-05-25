Si conduces a diario por la Ronda Norte de Cáceres, cuidado: cambios en el tráfico

Miles de conductores que utilizan a diario la Ronda Norte de Cáceres se han encontrado estos días con un cambio importante en la circulación. Una de las calzadas ha quedado cortada al tráfico por las obras de renovación de la red de abastecimiento que está ejecutando el Ayuntamiento de Cáceres en este tramo, situado entre la rotonda de la calle Luz Antequera Congregado (la siguiente tras la Universidad Laboral) y la glorieta de la avenida Héroes de Baler, en la confluencia con la carretera de Monroy.

Los operarios trabajan en la renovación del saneamiento. / Ángel García Collado

La actuación se ha iniciado con una primera fase que ha obligado a reorganizar el tráfico en la zona. Para mantener la circulación, se ha habilitado uno de los dos carriles en sentido Trujillo-Cáceres para que los vehículos puedan circular en sentido contrario. Esta solución provisional permite mantener abierto el paso, aunque ha obligado a los conductores a extremar las precauciones, especialmente en los puntos de entrada y salida al carril habilitado.

Obras por fases

Los trabajos, que cuentan con cuatro operarios y maquinaria, se van a prolongar, al menos, hasta el 15 de junio. La intervención se va a desarrollar por fases. Una vez concluida la actual, la siguiente afectará a la otra calzada de la Ronda Norte, donde también será necesario habilitar un carril por el trazado opuesto para garantizar el paso de vehículos.

La tercera fase será la que afecte directamente a la rotonda de confluencia con la calle Luz Antequera Congregado. En ese momento se cortará un tramo de la glorieta, por lo que los vehículos afectados deberán salir por esta vía.

El operario, dentro de la máquina. / Ángel García Collado

Velocidad reducida

La presencia de maquinaria, el estrechamiento de la calzada y la circulación en sentido contrario han obligado también a reducir la velocidad máxima permitida en el tramo afectado. La situación ha generado una circulación más lenta de lo habitual en una vía utilizada diariamente por numerosos vecinos para entrar y salir de la ciudad, especialmente en los desplazamientos hacia la zona norte, la Universidad Laboral, la avenida Héroes de Baler y la carretera de Monroy.

El Ayuntamiento ha pedido prudencia a los conductores mientras duren los trabajos, que forman parte de la mejora de la red de abastecimiento en una de las rondas con mayor intensidad de tráfico de Cáceres.