Consulta los precios y la fecha en la que abrirán las piscinas de Cáceres, con mejoras en el revestimiento y la seguridad

El verano está a la vuelta de la esquina. Es algo que se siente. La ciudad se encuentra a las puertas de la Feria de San Fernando, empiezan a verse mangas cortas por la calle y las noches comienzan a ser medio toledanas. A todo esto sumamos que las piscinas munipales de Cáceres ultiman los preparativos para vivir una nueva época estival.

De este modo, el Ayuntamiento de Cáceres ha presentado este lunes la nueva temporada de piscinas municipales que arrancará el próximo 19 de junio con la apertura de la mayoría de los recintos de baño de la ciudad. Las únicas excepciones serán las piscinas de Aldea Moret y Rincón de Ballesteros, cuya apertura se retrasará hasta el 1 de julio debido a las actuaciones de mejora previstas en ambas instalaciones.

El anuncio fue realizado por el concejal de Servicios Públicos, Pedro Muriel, durante una comparecencia en la piscina del Parque del Príncipe en la que estuvo acompañado por la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, así como por técnicos municipales y representantes de la empresa concesionaria del servicio de mantenimiento y apertura de piscinas, Valoriza Servicios Medioambientales.

Además, Muriel anunció que la piscina Agustín Ramos Guija abrirá el próximo 1 de junio exclusivamente para uso deportivo. Esta instalación estará destinada al Centro de Tecnificación de la Ciudad Deportiva y a los clubes locales de natación y triatlón, que podrán utilizarla en horario específico para entrenamientos y actividades deportivas.

Nuevo revestimiento

La nueva temporada llega acompañada de un importante esfuerzo inversor por parte del Ayuntamiento y de la empresa concesionaria. El contrato de mantenimiento, firmado el pasado 15 de abril, cuenta con una dotación de 500.000 euros, de los que el Consistorio aporta 375.000 euros. A esta cifra se suma un contrato adicional de 48.000 euros destinado a la renovación y mejora de los servicios de la red municipal de piscinas.

En total, las actuaciones previstas supondrán una inversión cercana a los 240.000 euros, de los cuales 192.000 euros serán aportados por la empresa adjudicataria y cerca de 50.000 euros por el Ayuntamiento. Las mejoras afectarán a las piscinas del Parque del Príncipe, San Jorge, Aldea Moret, Ramos-Guija, Cáceres el Viejo y Rincón de Ballesteros.

Galería | Las piscinas de Cáceres ultiman los detalles para afrontar el verano / Pablo Parra

Las obras se centran especialmente en la renovación integral de los vasos de las piscinas mediante la instalación de un nuevo revestimiento denominado 'Liner 3D', un material antideslizante que también cubrirá los bordillos para reforzar la seguridad de los bañistas. Asimismo, se sustituirán sumideros, boquillas de impulsión, rejillas perimetrales y parte de las redes de tuberías y bombeo.

"Lo importante es que todos los vasos funcionen perfectamente, que tengan seguridad y que ofrezcan garantías para que los usuarios disfruten de una oferta de calidad este verano", señaló Muriel durante la presentación.

Mejora en instalaciones

El concejal recordó además que en temporadas anteriores se habían registrado quejas relacionadas con el deterioro de algunas rejillas y otros elementos de las instalaciones, motivo por el cual se ha decidido acometer una renovación profunda de los sistemas más deteriorados.

Los técnicos municipales realizaron durante el otoño e invierno una evaluación completa del estado de las instalaciones tras el cierre de la temporada 2025. Este análisis permitió detectar las necesidades prioritarias y planificar las actuaciones más urgentes para garantizar la calidad y seguridad de los espacios de baño.

Muriel destacó también que el nuevo material instalado en varias piscinas "es un liner moderno y antideslizante que permitirá mejorar la seguridad incluso en los bordillos, una de las zonas que más problemas generaba a los bañistas".

Galería | Las piscinas de Cáceres ultiman los detalles para afrontar el verano / Pablo Parra

El contrato tendrá una duración de dos años, contemplando una nueva fase de inversiones en 2027 para continuar renovando el resto de vasos e infraestructuras de la red municipal.

Zonas verdes y precios

Las actuaciones no se limitarán únicamente a las piscinas. El Ayuntamiento también está llevando a cabo trabajos de mejora en las zonas verdes de los recintos, con renovación de césped, resiembra y plantación de nuevos árboles siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.

En cuanto a las tarifas, el concejal de Servicios Públicos confirmó que los precios se mantendrán sin cambios respecto a temporadas anteriores. La entrada general seguirá costando 2 euros para adultos y 1,50 euros para menores de 14 años y mayores de 65. Durante fines de semana y festivos, el precio para adultos será de 2,50 euros, manteniéndose la tarifa reducida de 1,50 euros para menores y mayores. También continuarán vigentes las bonificaciones y ofertas familiares.

Galería | Las piscinas de Cáceres ultiman los detalles para afrontar el verano / Pablo Parra

"Entendíamos que estas inversiones no debían afectar al precio que pagan los usuarios, que además son muy fieles a las piscinas municipales cada verano", concluyó el edil.

El Ayuntamiento defiende así mantener las piscinas municipales como una alternativa de ocio accesible y saludable durante el verano, especialmente ante las previsiones de altas temperaturas para los próximos meses.