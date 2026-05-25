Las nuevas viviendas de la Ribera del Marco de Cáceres romperán con el tradicional estilo de la "manzana cerrada"

El futuro desarrollo residencial junto a la Ribera del Marco de Cáceres no solo ha reajustado su número de viviendas ni ha puesto sobre la mesa las condiciones geotécnicas del Calerizo. El cambio más visible, y probablemente el que más acabará notando la ciudad, está en la forma de construir. La modificación del estudio de detalle del ámbito API 32-01 «San Francisco 06», situado entre la ronda de San Francisco y la avenida Cervantes, ha dejado atrás el modelo compacto diseñado en 2005 y ha apostado por una ordenación más abierta, con bloques escalonados, patios interiores y espacios comunitarios entre edificios.

La propuesta ha planteado una transformación clara del dibujo urbano previsto para esta zona. Donde antes se contemplaba una configuración de manzanas más cerradas, rígidas y con menor permeabilidad visual, el nuevo documento introduce volúmenes aterrazados y separados entre sí. La idea, según la memoria, es adaptar la edificación a la fuerte pendiente del terreno, mejorar el soleamiento y favorecer viviendas con ventilación cruzada y una relación más directa con el espacio exterior.

Infografía de la futura urbanización entre la avenida de Cervantes y la Ronda de San Francisco. / CEDIDA

El estudio ha sido especialmente crítico con la ordenación vigente desde 2005. El documento considera que aquel modelo presentaba una disposición «excesivamente compacta y sombría», con escasa presencia de espacios comunitarios y una menor adaptación a la topografía de la ladera. Esa configuración, según los técnicos, limitaba la calidad ambiental de las futuras viviendas y reducía las posibilidades de soleamiento, ventilación y vistas.

Nueva alternativa

Frente a ese esquema, la nueva alternativa elegida propone una reestructuración de las alineaciones y las alturas mediante la apertura del volumen. En la práctica, esto significa que los edificios ya no se conciben como piezas cerradas sobre sí mismas, sino como bloques más permeables, con retranqueos, patios, terrazas y zonas libres interiores. El expediente habla de una tipología «abierta», con volúmenes «escalonados y aterrazados», pensada para reducir la masividad visual y mejorar la relación con el entorno de la Ribera.

Galería | Así van las obras de San Francisco 06 /

El cambio también afecta a la imagen final del conjunto. La actuación mantendrá la edificabilidad global prevista, pero la distribuirá de otra manera. Habrá edificios más altos que los contemplados inicialmente, con máximos de baja más nueve plantas y ático en seis parcelas y baja más ocho plantas y ático en otras dos, aunque el argumento central del documento es que esa mayor altura permite liberar espacio entre volúmenes y mejorar la calidad de los patios y zonas comunes.

La planta baja

Uno de los elementos más relevantes del nuevo diseño está en la planta baja. La modificación mantiene las alineaciones exteriores del estudio anterior, pero introduce retranqueos puntuales para generar soportales y espacios de transición. También contempla la posibilidad de incorporar zonas comunes, usos comunitarios y bajos con patio, una fórmula que busca dar más vida urbana al conjunto y evitar que el desarrollo se limite a una sucesión de bloques residenciales sin relación con la calle.

El documento defiende que esta solución permitirá generar espacios interiores con mayor calidad ambiental. El fondo edificable máximo se fija en 14 metros, una medida que se justifica por la posibilidad de crear viviendas pasantes, patios más soleados y mejores condiciones de ventilación natural. Esa es una de las claves del nuevo enfoque: no se trata solo de levantar viviendas, sino de ordenar el vacío que queda entre ellas.

Eficiencia energética

La propuesta también ha buscado una orientación predominante este-oeste, con fachadas principales hacia norte y sur, para optimizar la entrada de luz y mejorar la eficiencia energética de los futuros pisos. El estudio de soleamiento incluido en el expediente sostiene que la nueva volumetría mejora las condiciones respecto al planeamiento anterior y que los patios y áreas comunes podrán recibir más exposición solar directa durante los meses de invierno.

El ámbito ocupa una posición especialmente sensible dentro de Cáceres. Se encuentra entre los barrios del Espíritu Santo y San Francisco, en una ladera que desciende hacia la Ribera del Marco y que actúa como zona de transición entre la ciudad consolidada y uno de sus paisajes más reconocibles. Por eso, el expediente no presenta la actuación solo como una operación residencial, sino como una pieza de regeneración urbana llamada a coser dos tejidos distintos.

Diferentes modelos

La memoria describe el barrio de San Francisco como una zona de manzanas cerradas y calles estrechas, mientras que el Espíritu Santo responde a un modelo más abierto, con bloques aislados y alineaciones menos regulares. La nueva ordenación intenta situarse entre ambos modelos: mantiene la idea de conjunto urbano, pero introduce más espacios libres, retranqueos y zonas comunes para suavizar el paso entre una trama y otra.

Ese planteamiento también tiene una dimensión paisajística. La modificación sostiene que los nuevos bloques se adaptarán mejor a la pendiente y abrirán vistas hacia la Ribera, en lugar de levantar una masa continua frente al corredor verde. Los planos comparativos incluidos en el expediente muestran precisamente esa diferencia: la ordenación de 2005 aparece como una sucesión de piezas más compactas, mientras que la propuesta actual dibuja bloques separados, con patios interiores y una composición más fragmentada.

Operación vinculada a la Ribera del Marco

La densidad del desarrollo se justifica dentro de una operación más amplia vinculada a la liberación de suelo en la Ribera del Marco y a la creación de un parque público de aproximadamente 51.620 metros cuadrados. El argumento del expediente es que se concentra la edificabilidad en una zona urbana consolidada para preservar un espacio de mayor valor ambiental junto al cauce.

La transformación, por tanto, no está solo en cuántas viviendas se construirán, sino en cómo se va a ocupar este borde de la ciudad. El nuevo diseño apuesta por una arquitectura más alta, pero también más abierta. Menos manzana cerrada, más patios interiores y una ordenación pensada para que el vacío entre los edificios tenga protagonismo. Ese será uno de los rasgos principales del futuro frente residencial junto a la Ribera del Marco.