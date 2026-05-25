Las cloacas del poder

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua, define el sentido figurado de la palabra cloaca, de la siguiente manera: "lugar, ambiente o situación que se considera muy sucio, inmundo o asqueroso". O sea, un sitio donde lo mejor es no aparecer, o mantenerlos muy lejos de uno, y si por tu forma de ser nada mas que ves, oyes o intuyes algo que sea, o pueda ser una rata, una culebra o una cucaracha, no sabes donde meterte, mi consejo es que esos sitios, ni olerlos. ¡Mantente lejos de ellos!

Lord Acton (1834-1902) fue un historiador inglés, liberal, político y católico, autor de la frase que seguro conocéis: "El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente". Parece que la frase procede de una carta que dirigió a su obispo, y en la que ponía en su sitio, la conducta de determinadas figuras de la historia de la Iglesia. Creo que Maquiavelo (1469-1527), había dicho algo parecido, pero no lo tengo claro.

Las noticias sobre corrupción política, que de unos días a esta parte están de nuevo inundando las primeras páginas de los diarios, y la cabecera de los noticiarios, son las que me han llevado a hacer esta reflexión semanal. Un señor que ha sido presidente del gobierno español, que ha sido presentado en la última campaña electoral, como el talismán o modelo a imitar, aparece ahora imputado como cabecilla de una trama mafiosa, dedicada a cometer presuntos delitos inconfesables. Ante esto, algunos dicen "esto huele mal", y rápidamente se me viene a la cabeza lo de las cloacas.

Algunos de los que leen esta columna, me dirán Antonio, ¿y la Iglesia qué, tiene sus cloacas o no? Don Florentino Muñoz, al que alguno conociste, fui mi profesor de Eclesiología, y recuerdo de él esta frase "la Iglesia de Jesucristo es santa por su fundador, pero pecadora por sus miembros". Por lo tanto, no hay problema en admitir la existencia de nuestras cloacas particulares.

Sé que hay centenares de políticos extraordinarios, honrados, fiables, transparentes. Lo mismo, hay miles de sacerdotes y misioneros, que no aparecen en los medios, pero que tienen como referencia exclusiva la Cruz, esto es, sacrificio, entrega, renuncia, paz y servicio a favor de los pobres hasta el final, hasta la muerte física incluso.

Por eso siento mucho asco y mucha tristeza al hablar de esta situación. Sobre los culpables caerá la responsabilidad penal, si la hay, pero la responsabilidad moral de denunciar lo que sabemos recae sobre nosotros, nuestra misión es desenmascarar a los malos, las ratas, o las ovejas negras. No callar nunca. Los buenos nos piden este servicio. Ellos, nos animan a seguir.

¡Felices ferias de San Fernando para los cacereños!