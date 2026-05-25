RCP, 112 y desfibriladores: Cáceres refuerza la cadena que puede salvar vidas

Una persona se desploma en plena calle. No responde. Alrededor, durante unos segundos, aparecen las dudas: quién llama, qué pasos hay que dar y cuándo conviene intervenir. Las nuevas guías europeas de reanimación cardiopulmonar ponen el foco precisamente sobre ese momento: que cualquier ciudadano sea capaz de reconocer una emergencia, llamar al 112 y comenzar las maniobras antes de que llegue la ambulancia.

La actualización de las recomendaciones del European Resuscitation Council (ERC), publicadas a finales de 2025 y en proceso de implantación durante este año, refuerza una idea central: los primeros instantes ante una parada cardiaca no dependen solo de los sanitarios. Fernando García Montoto, jefe de servicio de Anestesiología del Hospital Universitario, presidente de la comisión de RCP del Área de Salud de Cáceres y director de Soporte Vital Avanzado del ERC, lo resume así: "La base que salva vidas empieza en la ciudadanía, que actualmente es el eslabón más débil".

Todo ello forma parte de la cadena de supervivencia, que comienza mucho antes de que intervenga el hospital. «La atención hospitalaria es solo el último de los cuatro eslabones que forman esta cadena», subraya el especialista.

Fernando García Montoto, en el Hospital Universitario de Cáceres. / Carlos Gil

Las nuevas guías simplifican el mensaje para hacerlo más accesible. Ante una persona inconsciente, lo esencial es comprobar si reacciona, avisar al 112 cuanto antes y, si no respira con normalidad, iniciar la RCP junto al uso del desfibrilador si está disponible.

Antes de que el paciente llegue a manos de los profesionales, la emergencia ya ha empezado a resolverse o a complicarse en la calle, en casa o en el lugar donde se produce el desplome. Por eso, García Montoto insiste en que el punto más vulnerable sigue estando en esos primeros minutos. Si nadie identifica la gravedad de la situación o si el miedo paraliza a quienes están alrededor, las posibilidades de supervivencia se reducen con rapidez. "En tres, cuatro o cinco minutos ese cerebro puede estar muerto", advierte.

El mensaje debe ser claro: quedarse mirando nunca ayuda. Hacer algo, aunque no salga perfecto, puede cambiar el desenlace. "Es mejor hacer, aunque no lo hagas bien, que no hacer nada", afirma. El profesional subraya que una persona sin formación sanitaria no debe perder segundos decisivos intentando localizar el pulso. Ante la duda, la recomendación es empezar con las compresiones. "Un corazón que no está parado no sufre daño por recibirlas; el problema es no hacerlas cuando sí está parado", concreta.

Emergencia guiada

En el ámbito del soporte vital básico, uno de los cambios más relevantes afecta a la labor del teleoperador. El protocolo refuerza la importancia de llamar al 112 de inmediato y con el teléfono en manos libres si la persona está inconsciente, de forma que el operador pueda guiar a quien atiende la emergencia desde el primer momento y, así, confirmar la localización exacta, valorar si la persona respira y acompañar el inicio de las maniobras hasta la llegada de los servicios sanitarios.

Desfibriladores accesibles

Las nuevas recomendaciones también ayudan a romper miedos y recuerdan que cualquier persona puede utilizar un desfibrilador automático. Los DEA están diseñados para guiar al usuario mediante instrucciones de voz y evitar descargas incorrectas. Por eso, una de las claves es que estén accesibles, señalizados y no encerrados bajo llave.

En esa red previa a la atención sanitaria, García Montoto destaca también el papel de las farmacias como puntos cardioseguros gracias a un programa coordinado entre el SES y el Colegio Oficial de Farmacéuticos para instalar desfibriladores, sobre todo en zonas rurales donde no siempre hay un centro de salud cerca. "Ayudan a crear una malla o una red de recursos accesibles para la población", indica.

En el caso de Cáceres, García Montoto comenta que no dispone actualmente del mapa completo de desfibriladores en la ciudad, aunque lo esencial es que esa información esté coordinada con el sistema de emergencias. "El 112 sí lo sabe. Por eso es tan importante llamar", explica.

Educar para actuar

Más allá de las maniobras concretas, las nuevas recomendaciones europeas hablan de crear sistemas que salvan vidas. Eso implica campañas públicas, formación ciudadana, coordinación institucional y enseñanza de RCP en las escuelas.

El presidente de la comisión de RCP del Área de Salud de Cáceres defiende que el soporte vital básico debería tener presencia estable en colegios e institutos. "Debería ser materia curricular", sostiene. Esa formación, considera, puede ser especialmente efectiva a partir de los 14 años, aunque la sensibilización puede comenzar antes.

En este sentido, el especialista afirma que en Cáceres se están dando "pequeños pasos para concienciar a la población", con actividades vinculadas al Día Mundial de la RCP, que se celebra cada 16 de octubre. Además, avanza que se está trabajando en la posibilidad de impulsar una GOAL Session, una iniciativa del ERC y la UEFA para acercar el soporte vital básico a jóvenes y escolares.

El foco principal, insiste, está en la población. En quien presencia una emergencia antes de que llegue cualquier recurso sanitario. La parada cardiaca no espera al hospital. Por eso, formar a los ciudadanos, enseñar a los jóvenes, señalizar desfibriladores y reforzar la llamada al 112 son los primeros eslabones de una cadena que puede devolver a una persona a su casa.