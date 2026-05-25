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El 'Si te vas' de Robe suena a violín en el casco histórico de Cáceres

Dos jóvenes violinistas emocionan a turistas y locales interpretando el mítico tema del placentino en la Plaza de San Jorge

Dos jóvenes violinistas sorprenden a los turistas en Cáceres con una versión de ‘Si te vas’, de Robe

Dos jóvenes violinistas sorprenden a los turistas en Cáceres con una versión de ‘Si te vas’, de Robe

Ángel Cortés

Laura Alcázar

Laura Alcázar

Cáceres

La ciudad monumental de Cáceres volvió a convertirse este domingo en un escenario improvisado. En plena plaza de San Jorge, junto a la Fundación Mercedes Calles y con la cuesta de la Compañía de fondo, dos jóvenes violinistas sorprendieron a los turistas que recorrían el casco histórico con una interpretación muy especial: 'Si te vas', uno de los temas más emblemáticos de Robe Iniesta.

La escena fue grabada y difundida por el pintor Ángel Cortés, que se encontró con los músicos mientras daba un paseo con su perro por la parte antigua. Cortés, natural de Cáceres, está considerado uno de los exponentes de la pintura realista en nuestro país.

Ángel Cortés, de exponer en Nueva York a pintar un museo en Jaén

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Ángel Cortés, de exponer en Nueva York a pintar un museo en Cazorla / A. C.

La melodía del mítico artista placentino resonó entre las piedras de la ciudad antigua, llamando la atención de visitantes y vecinos que se detuvieron para escuchar una versión instrumental cargada de emoción. La escena, en uno de los rincones más fotografiados, convirtió por unos minutos el paseo por la ciudad monumental en un pequeño homenaje espontáneo al músico extremeño.

Legado artístico

Robe, fallecido el pasado 10 de diciembre a los 63 años, ha dejado un impresionante legado artístico que sigue muy presente dentro y fuera de Extremadura. Sus canciones, marcadas por una voz y una escritura inconfundibles, forman ya parte de la memoria musical de varias generaciones.

La vigencia de su obra se ha hecho visible en los últimos años en distintos ámbitos. Incluso el Museo del Prado se fijó en sus letras para acompañar algunas de sus colecciones, una muestra más del alcance cultural del universo creativo del placentino.

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También su ciudad natal, Plasencia, le ha rendido recientemente un multitudinario homenaje con el Festival Flores Amarillas, que reunió a más de 15.000 seguidores en torno a su figura. Este domingo, en Cáceres, el homenaje fue más íntimo y callejero, pero igualmente significativo: dos violines, una canción inolvidable y el eco de Robe sonando entre las calles históricas de la ciudad.

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