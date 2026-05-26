Absuelta la acusada de llamar ‘rumanos de mierda’ a una pareja en un pueblo de Cáceres

La Audiencia Provincial de Cáceres ha absuelto a María José Hernández Ruiz, acusada de dos delitos contra los derechos fundamentales y un delito leve de daños tras un altercado ocurrido en 2022 en la localidad cacereña de Casar de Palomero, en el que una pareja de origen rumano denunció insultos racistas y amenazas. La sentencia considera que no ha quedado acreditada la existencia de delito de odio, en el caso de Hernández Ruiz. El tribunal también absuelve al resto de acusados de los delitos de lesiones y amenazas al aplicar el principio de presunción de inocencia.

La Sala sostiene que no ha quedado acreditado un ánimo de odio hacia los denunciantes por su nacionalidad rumana

Sin pruebas

La resolución judicial, dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, concluye que no existen pruebas suficientes para demostrar que Hernández Ruiz profiriera expresiones xenófobas como ‘rumanos de mierda’ o ‘marcharos a Rumanía’, tal y como sostenían los denunciantes, y enmarca los hechos en un conflicto ‘personal y emocional’ derivado de problemas entre las hijas menores de ambas familias.

El tribunal considera además acreditado que ambas familias mantenían previamente una convivencia ‘correcta e incluso amigable’ desde hacía unos veinte años en Casar de Palomero, sin antecedentes de enfrentamientos por motivos raciales. La Sala sostiene que no ha quedado acreditado un ánimo de odio hacia los denunciantes por su nacionalidad rumana, ni una intención de incitar a la discriminación o la xenofobia.

La jurisprudencia del Supremos establece que “debe existir una voluntad clara de menospreciar a una persona o colectivo por razones raciales o nacionales"

Jurisprudencia del TS

La Audiencia recuerda además la jurisprudencia del Tribunal Supremo (TS) sobre delitos de odio y señala que no basta con la existencia de insultos aislados o expresiones ofensivas, sino que "debe existir una voluntad clara de menospreciar a una persona o colectivo por razones raciales o nacionales". En este caso, los magistrados consideran que los hechos se produjeron en un contexto de "discusión vecinal y tensión familiar", sin que concurran los elementos exigidos para apreciar el delito del artículo 510 del Código Penal.

La sentencia también subraya que no existieron testigos independientes que corroboraran los supuestos insultos racistas, pese a que los hechos ocurrieron durante las fiestas del municipio. Asimismo, la Sala considera relevante que los denunciantes no acudieran inmediatamente a presentar denuncia tras el primer enfrentamiento y continuaran posteriormente su actividad cotidiana antes de producirse un segundo altercado.

Además, la Audiencia absuelve a Hernández Ruiz del delito leve de daños relacionado con la rotura del teléfono móvil de uno de los denunciantes, al entender que no se probó una intención deliberada de causar el desperfecto y que este pudo producirse de forma accidental durante el forcejeo.

También han sido absueltos M.M. y B. G. T., acusados de un delito leve de lesiones; así, la pareja de origen rumano queda absuelta igualmente después de que la acusada principal les denunciara en este conflicto con imputaciones recíprocas.

También se absuelve a J.C.D.M., investigado por un presunto delito leve de amenazas. La Sala aprecia ‘dudas razonables’ sobre la autoría y desarrollo de los hechos denunciados.

El abogado Ernesto Roson Lorenzo, encargado de la defensa de María José Hernández Ruiz, ha destacado tras conocerse el fallo que la Audiencia Provincial ha rechazado íntegramente las acusaciones formuladas contra su clienta. Según recuerda el letrado, el Ministerio Fiscal solicitaba para Hernández Ruiz penas que sumaban dos años de prisión, cuatro años de inhabilitación especial para profesión u oficio educativo, deportivo y de tiempo libre, además de una multa de ocho meses con cuota diaria de 10 euros y la imposición de costas.

La resolución dedica además un apartado específico a descartar la existencia de dilaciones indebidas, pese a que los hechos ocurrieron en mayo de 2022 y el juicio no se celebró hasta mayo de 2026. La Sala atribuye esa demora a cuestiones técnicas y de competencia judicial entre distintos órganos. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación ante la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).