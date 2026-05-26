Tauromaquia
Brutal Julio Méndez: el novillero de Cáceres abre la Puerta Grande en su primera tarde en Las Ventas
El joven, que este domingo tomará la alternativa en la Era de los Mártires, se despide de su etapa como novillero desorejando a un buen animal de Conde de Mayalde
Julio Méndez acaba de abrir su primera Puerta Grande en la plaza de toros más importante del mundo. El cacereño, que este martes se presentaba en Las Ventas (Madrid) ha logrado desorejar al primero de su lote de la ganadería Conde de Mayalde y se despide de su etapa como novillero con picadores antes de tomar la alternativa este domingo en la Era de los Mártires de su ciudad junto a Alejandro Talavante y Emilio de Justo.
Las faenas
Julio Méndez ha firmado una faena de mucho peso ante 'Babieco', un novillo que había mostrado mansedumbre y complicaciones en los primeros tercios, pero que terminó rompiendo en la muleta con una embestida larga y con transmisión. El jovencísimo matador (nacido en el año 2007 en Arenas de San Pedro, pero que reside en Cáceres desde que tenía un año) ha apostado fuerte desde el inicio, con un arranque de rodillas de alto riesgo, y ha ido imponiendo su mando con series templadas, mano baja y mucha seguridad. La faena ha crecido especialmente por el pitón derecho y ha conectado de lleno con Madrid en un final vibrante por bernadinas. Tras una estocada y un aviso, el público ha pedido con fuerza las dos orejas, que han sido concedidas en un ambiente triunfal.
El cacereño ha cerrado su tarde con otra actuación de entrega ante el sexto, al que recibió a portagayola en un inicio de mucho compromiso. El novillo, pese al fuerte percance sufrido de salida, dejó ver una embestida con clase y buen ritmo, aunque fue perdiendo empuje con el avance de la faena. El cacereño lo llevó con temple y mando, especialmente cuando bajó la mano y alargó los muletazos al natural, donde llegaron los momentos de mayor ajuste. La faena mantuvo interés por la disposición del novillero, aunque el animal terminó acusando el esfuerzo y fue viniéndose a menos. Con la espada necesitó dos viajes: pinchó primero y dejó después una estocada algo desprendida. Silencio para él y palmas para el novillo.
El resto de la terna, de vacío
Julio Méndez compartía terna este martes con los novilleros Emiliano Osornio y Pedro Montaldo, que no han logrado obtener ningún premio con sus faenas, aunque este primero sí ha saludado al tendido en el segundo de su lote.
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