La burbuja hostelera de Cabezarrubia se cobra dos nuevas bajas: cierran Gumia y Origen en Cáceres

Era abril de 2022 cuando Origen, el restaurante situado en la avenida de París, número 24, se daba a conocer en Cáceres. Detrás de aquel proyecto había una historia marcada por la pandemia, por una oportunidad vista lejos de casa y por el regreso a una ciudad que empezaba a mirar hacia Cabezarrubia como una de sus grandes zonas de expansión. La idea inicial no nació en Cáceres, sino en Sevilla. Juan Manuel Fernández, cacereño que entonces tenía 23 años y estudiaba Nutrición y Dietética en la capital andaluza, vio un local mientras paseaba por el barrio de Los Remedios poco antes del confinamiento. Le convenció. Se lo contó a Jesús Gutiérrez, también cacereño, de 24 años, que estudiaba Ciencias Políticas en Sevilla, y en menos de un mes habían firmado el contrato y preparado el establecimiento para abrir.

Al proyecto se sumó Manuel Lobato, madrileño de 27 años con experiencia en el sector hostelero. Pero el calendario jugó en contra. La situación del coronavirus se complicaba por momentos y finalmente el negocio sevillano no fructificó. Los socios acabaron fijándose en Cáceres, su ciudad. Elegir Cabezarrubia era dar en la diana: un barrio en crecimiento y una creciente hostelería de diseño que empezaba a engachar.

La elección no era casual. Cabezarrubia ha vivido en los últimos tiempos una transformación visible en sus bajos comerciales. Donde antes predominaban locales vacíos o negocios de proximidad, han ido apareciendo bares, cafeterías, restaurantes y espacios de ocio pensados para una clientela de barrio, pero también para atraer público de otras zonas de la ciudad.

Origen encajaba en esa nueva imagen. Era un restaurante cuidado, con mobiliario llamativo y una apuesta estética poco habitual hace solo unos años en esta parte de Cáceres. Ahora el local lleva al menos un mes se cerrado y se ha convertido en una señal más de la tensión que atraviesa la hostelería en Cáceres.

El cierre no significa por sí solo que el barrio pierda pulso. Al contrario, Cabezarrubia sigue siendo una zona atractiva para abrir negocios vinculados al ocio y la gastronomía. Pero sí muestra una realidad que conocen bien los empresarios del sector: abrir es cada vez más exigente y mantenerse lo es todavía más.

Gumia y el Mesón de Pepa, otros dos síntomas

El caso de Origen no es el único. También ha cerrado Gumia, especializado en hamburguesas, que abrió en el número 12 de la misma avenida de París. La marca, sin embargo, mantiene su local en la plaza Mayor, lo que apunta más a un repliegue o reajuste que a una desaparición completa del negocio.

Fotogalería | Hostelería en Cabezarrubia de Cáceres / Miguel Ángel Muñoz Rubio

A ese cierre se suma el del Mesón de Pepa, en la calle Londres, que llegó a ponerse en alquiler. En los últimos días, el local parece haber encontrado relevo: las cristaleras están cubiertas con papeles y en el interior se aprecian preparativos relacionados con trabajos de pintura. La imagen resume bien el momento del barrio: persianas que bajan, pero también locales que pueden volver a activarse con otros proyectos.

Esa rotación es una de las claves del nuevo mapa hostelero. Los barrios que crecen atraen inversión, pero también elevan la competencia. La apertura de varios establecimientos en un mismo entorno obliga a diferenciarse, ajustar precios, cuidar horarios y sostener plantillas en un mercado donde cualquier desviación pesa mucho en la cuenta final.

Un sector de márgenes estrechos

La hostelería funciona con una ecuación cada vez más difícil. A los alquileres se suman suministros, salarios, materias primas, cuotas, impuestos, equipamiento, reformas, licencias y una clientela que consume de forma distinta según la época del año, el día de la semana y el bolsillo disponible. En un barrio nuevo, además, la fidelización no siempre llega al mismo ritmo que la inversión inicial.

Los costes fijos condicionan especialmente a los negocios que han apostado por locales amplios o por una decoración muy trabajada. También pesan los horarios, la falta de personal cualificado en determinados momentos y la necesidad de mantener una oferta atractiva sin disparar los precios. La hostelería vive de llenar mesas, pero también de que cada servicio deje margen.

Por eso, los cierres de Origen, Gumia y el Mesón de Pepa no deben leerse como una foto única de decadencia, sino como el aviso de un ajuste. Cabezarrubia sigue creciendo, pero su mercado hostelero empieza a seleccionar. En esa selección entran la ubicación, el concepto, la capacidad financiera, la experiencia de gestión y una variable menos visible: la resistencia para aguantar los primeros meses o los cambios de ciclo.

Aunque, eso sí, en zonas nuevas, además, hay una dificultad añadida. El negocio puede abrir antes de que el barrio haya consolidado del todo sus rutinas. Hay vecinos, sí; hay tránsito, también; pero no siempre existe una masa de clientes suficiente para sostener varios locales parecidos en un radio reducido. La competencia no se reparte solo entre establecimientos de Cabezarrubia, sino con el centro, la plaza Mayor, Cánovas, La Madrila, los centros comerciales y el ocio de fin de semana fuera de casa.

Ahí aparece la idea de burbuja: una acumulación rápida de negocios que crece al calor de la expectativa, pero que después se enfrenta a una demanda más limitada de lo previsto. El problema no es que falten clientes todos los días, sino que quizá no haya clientes suficientes para tantos servicios, tantos turnos, tantos metros cuadrados y tantas plantillas.

El reto: no confundir movimiento con crisis

Cáceres ha visto muchas veces cómo un barrio cambia al ritmo de sus bares. Ocurrió en La Madrila, en Cánovas, en el centro y en la plaza Mayor. Ahora parte de esa mirada se ha desplazado hacia Cabezarrubia, donde las nuevas promociones residenciales, el tránsito diario y la vida familiar han creado un ecosistema propicio para cafeterías, hamburgueserías, restaurantes y locales de encuentro.

Pero el crecimiento no garantiza estabilidad. La rotación de locales forma parte de la hostelería, más aún en zonas que todavía están consolidando su identidad comercial. Un cierre puede responder a muchas causas: rentabilidad insuficiente, cansancio empresarial, problemas de personal, alquileres, competencia, cambios en el consumo o decisiones internas de cada marca.

La pregunta es si Cabezarrubia está ante un bache pasajero o ante una fase de maduración. Por ahora, la imagen es doble. Por un lado, negocios que no han podido sostener su proyecto. Por otro, locales que empiezan a prepararse para una nueva etapa. En medio, un sector que sigue siendo esencial para la vida de barrio, pero que trabaja con menos margen para equivocarse.