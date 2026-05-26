Cáceres busca a más de 700 víctimas del franquismo en nuevas exhumaciones

La Diputación de Cáceres ha puesto en marcha un nuevo proceso de exhumaciones de víctimas de la represión franquista en los cementerios de Cáceres capital y Conquista de la Sierra, en el marco de un convenio firmado con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, la asociación memorialista AMECECA y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que financia el proyecto con 100.000 euros iniciales.

Los firmantes del convenio, este martes en el Palacio Provincial de Cáceres. / EP

Investigación

El acuerdo permitirá desarrollar trabajos de investigación histórica, localización de fosas, excavaciones arqueológicas, análisis antropológicos y pruebas de identificación genética de los restos, en un proceso coordinado por el equipo técnico de Aranzadi, referente en intervenciones de memoria democrática.

En el caso del cementerio de Cáceres, las estimaciones elevan la dimensión del enclave a una de las fosas más grandes de Extremadura, con alrededor de 700 personas documentadas, de las que más de 530 habrían sido fusiladas y otras 150 habrían muerto en prisión, según los datos aportados por la asociación memorialista.

Calendario

Las intervenciones se desarrollarán de forma progresiva, con un calendario que prevé el inicio de los trabajos en Conquista de la Sierra en julio y en el cementerio de Cáceres en septiembre, una vez obtenidos los permisos administrativos correspondientes de la Junta de Extremadura y los ayuntamientos implicados.

El proyecto contempla además una fase de toma de muestras genéticas a familiares, con el objetivo de facilitar la posible identificación de los restos recuperados en una segunda etapa del proceso, una vez finalizados los trabajos de campo y los estudios forenses.

Desde Aranzadi se estima que el conjunto de actuaciones tendrá una duración de entre un año y medio y dos años, periodo en el que se combinarán trabajos de localización, excavación y análisis científico de los restos.

La asociación AMECECA participará en las labores de acompañamiento a las familias y en tareas de divulgación y sensibilización social, en un proceso que busca también reconstruir la memoria de las víctimas y dar respuesta a décadas de búsqueda por parte de sus descendientes.

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel Morales, ha defendido la continuidad de estos trabajos como un compromiso institucional con la memoria democrática, subrayando la necesidad de avanzar “hasta dar sepultura digna” a las víctimas y completar un proceso de reparación histórica aún pendiente en la provincia.