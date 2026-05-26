Cáceres mira a Portugal con inquietud: las obras del puente de Cedillo llevan meses paralizadas por trámites ambientales

El puente internacional entre Cedillo y Montalvão, una de las infraestructuras más esperadas de La Raya entre Cáceres y Portugal, ha vuelto a quedar atrapado entre trámites. Las obras llegaron a iniciarse de forma preliminar en el lado portugués, pero llevan meses paralizadas y la maquinaria que había sobre el terreno ya no está. La situación ha encendido la preocupación en Cedillo, donde su alcalde, Antonio González, teme que el retraso ponga en riesgo una financiación europea que caducaría a finales de este año, aunque se esperaba que, si la obra estuviera avanzada, se prorrogarían los plazos.

Desde la Cámara Municipal de Nisa, a través de su departamento de prensa, han señalado que se está a la espera de una serie de procesos vinculados a la Evaluación de Impacto Ambiental, aunque no han concretado exactamente qué informes o autorizaciones faltan para que los trabajos puedan retomarse. La explicación llega después de que el propio municipio portugués haya reconocido públicamente que el expediente sigue pendiente de respuestas relacionadas con el procedimiento ambiental.

Así será el puente de Cedillo. / CÁMARA MUNICIPAL DE NISA

En la práctica, lo que se ve sobre el terreno es que la obra ha quedado detenida. Según ha explicado el alcalde de Cedillo, solo se abrió un camino en el lado portugués para permitir el traslado de materiales hasta el punto exacto donde debía empezar la construcción del viaducto. Después, los trabajos se paralizaron. Las máquinas se marcharon y no han regresado. Durante un tiempo permaneció allí un camión, pero también ha sido retirado en los últimos días.

Habla el alcalde de Nisa

El presidente de la Cámara Municipal de Nisa, José Dinis Serra, ya ha explicado al medio luso Radio Portalegre que las obras no arrancaban porque seguían pendientes de algunos trámites administrativos ligados al procedimiento ambiental, en concreto los pronunciamientos de la Agencia Portuguesa do Ambiente (APA). Aseguró que en este proceso existe una coordinación estrecha entre el municipio, el Ministerio de Economía y Cohesión Territorial y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo.

También confiaba en que la APA diese pronto la luz verde para poder iniciar los trabajos. "Se trata de un proceso complejo, con una tramitación administrativa y ambiental que dura ya casi cinco años", señaló. A su juicio, esto más los 18 meses que tardará en construirse, demuestra la "dimensión técnica, jurídica e institucional del proyecto". Por último, concluyó incidiendo en que su principal preocupación era encajar los calendarios de ejecución con la financiación disponible.

FOTOGALERÍA | Así avanzan las obras del puente de Cedillo en Cáceres /

Por otro lado, el ministro luso de Economía y Cohesión Territorial, Manuel Castro Almeida, señaló durante la inauguración de las Fiestas de la Ciudad de Portalegre el pasado 22 de mayo que no veía motivos que impidieran el avance de la obra.

Una obra consignada en Navidad

Durante la pasada Navidad, se celebró el acto de consignación de las obras con presencia del propio ministro portugués. Aquel acto fue recibido en La Raya como el paso definitivo para hacer realidad una reivindicación histórica: conectar de forma directa Cedillo, el municipio más occidental de Extremadura, con Montalvão y el Alto Alentejo.

El proyecto no es menor. La adjudicación de los trabajos llegó el pasado 26 de septiembre a favor de la empresa lusa Alexandre Barbosa Borges SA por un importe de 19.248.350,39 euros. La actuación incluye la construcción del puente internacional sobre el río Sever, el arreglo de la carretera EM1139 durante unos nueve kilómetros y la creación de un nuevo corredor de unos 700 metros por el margen portugués para llegar hasta el viaducto.

Frontera de España y Portugal de Cedillo. / Blog Fronteras

El puente tendrá una longitud aproximada de 160 metros y una calzada de 11,5 metros de ancho, con dos carriles de 3,5 metros, arcenes y aceras. El diseño contempla dos arcos gemelos de hormigón apoyados en macizos de cimentación, una solución técnica pensada para evitar la colocación de pilares en el cauce regular del río.

Un proyecto que se ha encarecido

La historia reciente del puente puede seguirse en la propia página web de la Cámara Municipal de Nisa, donde figuran los avances, los contratos y también los plazos que se han ido incumpliendo desde 2021. Ese año se firmó el primer contrato de financiación entre el consistorio de Nisa y la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Alentejo, con un presupuesto inicial de nueve millones de euros para el subproyecto del puente. El documento fijaba entonces que la actuación debía estar concluida antes del 31 de diciembre de 2025.

Galería | El puente de Cedillo: Tres décadas en diez imágenes /

En 2024 se modificó aquel acuerdo y el presupuesto subió hasta los 11,5 millones de euros, con cargo al Plan de Recuperación y Resiliencia portugués y al Estado luso. Sin embargo, esa cantidad se quedó por debajo del coste real de la infraestructura. Fue necesario convocar nuevas licitaciones hasta acercarse a los 20 millones de euros, ya que las empresas no mostraron interés en ejecutar el puente por el importe inicialmente previsto.

Ese incremento del presupuesto y la sucesión de trámites han alimentado la inquietud en Cedillo, donde el problema ya no es solo cuándo se retomarán las obras, sino si el calendario permitirá cumplir con las exigencias de los fondos europeos.

Una frontera cerrada desde 1995

La construcción del puente resolvería una anomalía que se arrastra desde hace tres décadas. Cedillo y Montalvão están separados por apenas 13 kilómetros, pero por carretera el trayecto obliga actualmente a un rodeo de unos 130 kilómetros a través de otros pasos fronterizos. El nuevo viaducto reduciría ese desplazamiento en más de 100 kilómetros y abriría una comunicación directa entre el Tajo Internacional y el Alto Alentejo.

Carlos Gil

Cedillo permanece sin una conexión libre y permanente con Portugal desde 1995, cuando Iberdrola, gestora del embalse de Cedillo, dejó de permitir la circulación ordinaria por la presa situada en la confluencia de los ríos Tajo y Sever. En la actualidad, el paso solo se abre durante los fines de semana, unas 36 horas consecutivas, desde la mañana del sábado hasta la noche del domingo, y siempre con el Ayuntamiento de Cedillo asumiendo la seguridad.

Por eso, el puente no se percibe solo como una infraestructura viaria. Para Cedillo y para esta parte de La Raya es una forma de recuperar una relación natural con Portugal, recortar distancias, facilitar el turismo, abrir oportunidades económicas y corregir un aislamiento que se prolonga desde hace demasiado tiempo. De momento, sin embargo, el proyecto vuelve a estar en pausa. Y esta vez, con las máquinas fuera de la obra y el calendario europeo corriendo en contra.