La Caseta Municipal de la feria de Cáceres se reinventa: "Queremos regresar a los orígenes, a la feria de hace 30 años"

La Caseta Municipal de la Feria de San Fernando de Cáceres quiere volver a ser lo que fue. No solo un espacio amplio que empieza a llenarse cuando cae la noche, sino un punto de encuentro desde mediodía, con comida, música, baile, rebujito, ambiente de feria y público de distintas edades. Ese es el reto que se han marcado Fernando Martín y sus dos manos derechas, Sergio Alegre y Javier Santerva, tres jóvenes vinculados al mundo de la hostelería, la noche y los eventos que este año asumen la gestión de uno de los espacios más grandes y simbólicos del ferial.

El objetivo es claro: devolver vida a la caseta durante todo el día. «Queremos volver a la feria que era hace 30 años», resumen sus responsables, que no esconden la dificultad de cambiar una dinámica que en los últimos años ha llevado a concentrar buena parte del ambiente en la tarde-noche. La apuesta pasa por abrir desde las dos de la tarde, ofrecer comidas, programar actuaciones en directo y recuperar una estética más cercana a la feria tradicional.

Fernando Martín y Sergio Alegre, dos de las personas que trabajarán en la Caseta Municipal. / Carlos Gil

No hablan de miedo, aunque sí de responsabilidad. La Caseta Municipal no es una barra cualquiera. Son 1.200 metros cuadrados, una pista de baile de unos 650 metros, escenario, pantalla, iluminación, sonido, barras y una logística que exige semanas de trabajo. La inversión inicial ronda los 30.000 euros, de los que entre 8.000 y 10.000 euros se han destinado solo a sonido, vídeo e iluminación.

Regresar a los orígenes

La palabra que más se repite en las conversaciones es cambio. Pero ellos prefieren hablar de regreso. «Creemos que estamos buscando el concepto que debería volver a ser, la feria que era hace décadas», señala Fernando. La intención no es transformar la caseta en algo ajeno a Cáceres, sino recuperar una manera de vivir el ferial que muchos todavía recuerdan: familias, grupos de amigos, comidas de empresa, sevillanas, rumba, pachanga y un ambiente que no empiece únicamente cuando se encienden las luces de la noche.

Por eso matizan una expresión que puede generar debate. No buscan «sevillanizar» la Caseta Municipal, sino recuperar una parte de la identidad festiva que, aseguran, también forma parte de Cáceres y de Extremadura. «Parece que se nos olvida que nosotros también somos un pueblo muy rociero, muy flamenco», defiende Martín. La propuesta no se orientará al flamenco puro, sino al flamenco de fiesta, a las sevillanas, la rumba y la música reconocible para todas las edades.

Programación

La programación, que ya está prácticamente cerrada, combinará actuaciones en directo, orquestas, duetos, grupos de baile, cantaores y DJ. Entre los nombres previstos figuran Xisco DuránTamara Alegre, Nacho Camuñas o Álvaro Pacheco, con una apuesta por artistas y músicos de la zona. «Queremos abarcar desde el punto de mediodía, el rebujito y la cervecita, hasta la noche, también para el público más joven», indican.

Uno de los grandes cambios estará en la comida. Los nuevos responsables quieren que la Caseta Municipal funcione también a mediodía, no solo como lugar de copas o música. Para ello preparan dos tipos de menú: uno tipo ‘lunch’, pensado para comer de pie, y otro sentado. El primero incluirá platos para compartir como surtido ibérico, queso de la tierra, crujiente de cebatenera, vasito de salmorejo, postre y bebida, con un precio de 32 euros. También se podrán organizar comidas para grupos y reservas de empresa. Además, está previsto celebrar un día una paella comunitaria en formato pincho, que se entregará con cada consumición.

Precios

La barra mantendrá precios en la línea habitual de la feria. Las copas costarán 7 euros y los refrescos, 3 euros. En el caso del rebujito, la idea es darle protagonismo en una caseta que quiere mirar hacia la feria de antes. «Vamos a intentar fomentarlo, todo ese tipo de cosas, lo que se hacía antiguamente», apunta Martín.

Una prueba de futuro

Para Fernando Martín, Sergio Alegre y Javier Santerva, esta feria será una prueba de fuego. Detrás de los días de actividad hay semanas de preparación, una inversión importante y muchas horas de trabajo. «No es solo la ejecución del evento, sino todo el trabajo que lleva detrás, el dinero que hay que mover y adelantar», señalan, además de reconocer las facilidades del ayuntamiento, pero también el esfuerzo privado que exige levantar un proyecto de estas dimensiones.

Y si funciona, no ocultan que les gustaría continuar en próximos años. Antes tendrán que superar este primer examen: demostrar que la Caseta Municipal todavía puede recuperar el pulso perdido y volver a ser uno de los corazones de la Feria de San Fernando.