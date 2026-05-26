Elena Nevado, exalcaldesa de Cáceres, en audiencia con el Papa: "Le he regalado una medalla de plata de la Virgen de la Montaña"

Elena Nevado ha vivido en Roma una jornada que, confiesa, nunca olvidará. La que fuera alcaldesa de Cáceres entre 2011 y 2019 ha participado en una audiencia con el Papa León XIV, al que ha entregado una medalla de plata de la Virgen de la Montaña, patrona de la ciudad y por la que ella siente una devoción muy firme. La visita a la capital italiana la ha realizado acompañada de su marido, el abogado Moncho Hernández, en un viaje que la propia Nevado ha compartido en sus redes sociales. "Uno de los mejores días de mi vida. Tener la oportunidad de estar con el Papa León es un regalo De Dios", ha escrito en una de sus publicaciones de Instagram.

En otra de las imágenes compartidas desde Roma, Nevado ha resumido el sentido de este viaje con una frase en la que ha unido emoción y fe. "Venir a esta ciudad a encontrase con el Papa León XIV no tiene explicación sobre las emociones. Pediré por las intenciones de mi tierra porque Extremadura siempre está en mi corazón", ha señalado.

Elena Nevado en Roma. / El Periódico

La entrega de la medalla de la Virgen de la Montaña ha dado a la audiencia un carácter especialmente entrañable para Cáceres. No ha sido solo un gesto religioso, sino también una forma de llevar hasta el Vaticano una referencia muy reconocible de la ciudad: la imagen de su patrona, vinculada a generaciones de cacereños y a una devoción que cada año vuelve a reunir a miles de personas.

Una trayectoria ligada a Cáceres

Nacida en Cáceres el 26 de enero de 1967, Elena Nevado del Campo es licenciada en Derecho por la Universidad de Extremadura y cuenta con un máster en Asesoría Jurídica de Empresas. Antes de su etapa política, desarrolló su actividad en el ámbito jurídico y fue responsable de formación y vicedecana del Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres.

Elena Nevado junto a su marido, el abogado Moncho Hernández. / El Periódico

Su nombre quedó especialmente unido a la vida municipal cacereña durante sus dos mandatos como alcaldesa, entre 2011 y 2019. También fue senadora y en la actualidad, mantiene actividad institucional como eurodiputada del Partido Popular en el Parlamento Europeo, dentro del Grupo del Partido Popular Europeo.

Más allá del cargo y de la agenda pública, Nevado ha mostrado esta visita como una experiencia de gratitud. La fotografía con la medalla, las palabras dedicadas al Papa y la referencia a Extremadura han compuesto un relato sencillo, casi familiar, en el que Cáceres ha estado presente a través de uno de sus símbolos más queridos.

La exalcaldesa ha llevado así hasta Roma una pequeña pieza de plata, pero cargada de significado: la Virgen de la Montaña, la ciudad que gobernó durante ocho años y una tierra que, según ha escrito, sigue llevando "siempre" en el corazón.