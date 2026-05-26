La entidad pública de Cáceres que crea 27 puestos de trabajo: estos son los perfiles que busca

El Consorcio MásMedio de la Diputación de Cáceres ha aprobado su Oferta de Empleo Público correspondiente a 2026, que contempla un total de 27 plazas laborales para reforzar distintas áreas de gestión vinculadas al funcionamiento del organismo provincial. La resolución, firmada por el presidente del consorcio, Miguel Ángel Morales, ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial de la Provincia de Cáceres y abre el camino para la cobertura definitiva de estos puestos.

La oferta incluye plazas en departamentos estratégicos como administración general, gestión económico-financiera, recaudación, servicios medioambientales, ingeniería, tramitaciones ambientales, informática, sistemas de información geográfica y atención al ciudadano. La cobertura de estos puestos se considera necesaria, según recoge la propia resolución, para el buen funcionamiento del consorcio.

Plazas técnicas y administrativas

El grueso de la oferta corresponde al turno libre ordinario, con 24 plazas. Entre ellas destacan tres puestos de técnico de administración general, dos de técnico superior en gestión económico-financiera y presupuestaria, una plaza de técnico superior de recaudación y gestión de cobros y dos de administrativo para gestión de recaudación, padrones y atención al ciudadano.

La mayor bolsa de plazas se concentra en el área medioambiental. MásMedio prevé incorporar seis técnicos en servicios medioambientales, además de dos técnicos en servicios de ingeniería y tramitaciones ambientales, una jefatura de unidad técnica de servicios y obras, una plaza de técnico en aplicaciones informáticas y otra de técnico en sistemas de información geográfica.

También figuran en la oferta un puesto de auxiliar en ingeniería y servicios, una plaza de coordinador de seguridad y salud para obras y servicios medioambientales, dos puestos de vigilante de obras y servicios medioambientales y una plaza de administrativo de administración ambiental.

Tres plazas reservadas a discapacidad

La Oferta de Empleo Público de 2026 incorpora además tres plazas por el turno libre reservado a personas con discapacidad. En concreto, se trata de una plaza de técnico de administración general, una de administrativo de administración ambiental y otra de auxiliar administrativo de gestión de recaudación, padrones y atención al ciudadano.

Todas las plazas tienen régimen laboral y están clasificadas en distintos subgrupos, desde puestos asimilados a A1 y A2 hasta plazas de los grupos C1 y C2, en función del perfil profesional y las tareas asignadas.

El paso previo a las convocatorias

La publicación de la oferta no supone todavía la apertura del plazo para presentar solicitudes, sino el paso administrativo previo a las futuras convocatorias. El anuncio deberá publicarse también en el Diario Oficial de Extremadura y en la página web del Consorcio MásMedio.

La resolución detalla que la oferta fue sometida a negociación con las organizaciones sindicales en una mesa celebrada el pasado 6 de mayo y que la Diputación de Cáceres autorizó el 15 de mayo la cobertura definitiva de las plazas previstas. Contra la resolución cabe recurso de reposición en el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses.