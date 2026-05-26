Una farmacéutica de Cáceres, entre los nominados a los Premios iDermo por su labor divulgativa en redes

Gema Palacios, farmacéutica especializada en dermofarmacia en Cáceres, ha sido nominada a los premios IDermo en la categoría de 'Mejor Comunicador en Salud', un reconocimiento que pone en valor la divulgación sanitaria a través de redes sociales. Las votaciones, que son gratuitas, permanecerán abiertas hasta el próximo 14 de junio.

Palacios compite junto a otros once candidatos y ha reconocido sentirse "muy ilusionada" con esta nominación, ya que no esperaba formar parte de la lista debido a que muchas de las cuentas participantes cuentan con un mayor número de seguidores. Aun así, anima tanto a los vecinos de Cáceres como al resto del público a apoyarla con su voto para seguir creciendo en redes sociales y continuar compartiendo consejos y recomendaciones sobre el cuidado de la piel.

La influencia familiar en su trayectoria

Su interés por la dermofarmacia nació desde muy pequeña, ya que el cuidado de la piel siempre estuvo muy presente en su entorno familiar. Uno de los recuerdos que más la marcó fue ver cómo su madre logró mejorar un problema cutáneo gracias a la ayuda de una farmacéutica de Plasencia, una experiencia que despertó en ella una gran admiración por esta profesión. Además, destaca que en su familia siempre existió una importante cultura del autocuidado y la cosmética, algo que también influyó en su vocación. Con el paso del tiempo, decidió enfocar su trayectoria profesional hacia un ámbito que le permitiera unir dos de sus grandes intereses: la perfumería y el análisis clínico.

Unos galardones de referencia en el sector farmacéutico

Los Premios iDermo reconocen cada año el trabajo, la dedicación y la innovación de marcas y profesionales del ámbito dermocosmético y farmacéutico. Estos galardones distinguen a los mejores productos dermocosméticos y OTC presentes en la plataforma iDermo.com, convirtiéndose en una referencia dentro del sector. Durante el periodo de votaciones, usuarios, influencers y profesionales de farmacia participan en la elección de los productos destacados en las 24 categorías del certamen. Además, los premios incluyen las categorías de 'Mejor Farmacéutico 2.0' y 'Mejor Comunicador de Salud', que ponen en valor la labor divulgativa que muchos profesionales sanitarios realizan a través de redes sociales y medios digitales. Por otro lado, un jurado profesional independiente es el encargado de conceder los reconocimientos especiales a 'Mejor Producto de Innovación', 'Mejor Producto de Diseño y Packaging' y 'Mejor Producto Sostenible del Año'.