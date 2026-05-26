Feria de Cáceres: de la verbena viral al pop multiplatino y bailable

La música volverá a ser este año uno de los grandes reclamos de las Ferias de San Fernando de Cáceres. El Recinto Hípico acogerá dos noches de conciertos gratuitos pensados para públicos muy distintos, pero unidos por un mismo objetivo: convertir la feria en una celebración popular, abierta y multitudinaria. Las actuaciones arrancarán el jueves 28 de mayo con la orquesta Nueva Línea, acompañada por Paco Pil & Brisa, y continuarán el sábado 30 con Antonio José y Cherry Coke en la segunda gran cita musical del cartel. Las entradas son gratuitas, aunque es necesario descargar invitación previa por motivos de aforo, con capacidad limitada a 12.000 personas.

La primera noche está marcada por uno de los fenómenos musicales más llamativos de los últimos meses: Nueva Línea, la orquesta tinerfeña que ha conseguido llevar el espíritu de la verbena tradicional al lenguaje de las redes sociales. Nacida en Arafo, una localidad con fuerte tradición musical, la formación acumula más de tres décadas de trayectoria, pero ha vivido recientemente una segunda explosión de popularidad gracias a TikTok y a su versión de 'Una noche de copas'. En apenas un año, la orquesta ha superado los 600.000 seguidores en esa plataforma y uno de sus vídeos roza los 35 millones de visualizaciones.

Orquesta Nueva Línea

El caso de Nueva Línea resulta singular. Su éxito nace de una base muy anterior: años de fiestas populares, verbenas, plazas y repertorio bailable. La formación, dirigida por José Marrero, mantiene el formato de orquesta con músicos profesionales y cuatro jóvenes voces femeninas al frente: Sofía, Raquel, Maite y Alicia. Su fórmula ha conectado con varias generaciones porque combina melodías reconocibles, arreglos actuales y una imagen fresca que ha logrado convertir un repertorio de fiesta en contenido viral.

En Cáceres, Nueva Línea llega por tanto como algo más que una orquesta de feria. Lo hace como símbolo de una transformación: la de las verbenas que ya no solo se bailan en una plaza, sino que también se comparten, imitan y multiplican en las pantallas de millones de usuarios. Ese salto de la música popular a las plataformas digitales explica buena parte de la expectación que rodea su actuación.

Paco Pil & Brisa. / EL PERIÓDICO

Paco Pil&Brisa

La noche del 28 tendrá además una clara llamada a la nostalgia con Paco Pil, uno de los nombres reconocibles de la cultura dance de los años noventa. DJ, cantante, animador y comunicador, Paco Pil forma parte de una generación que convirtió la música electrónica en fenómeno de masas en España. Temas como Viva la fiesta, Johnny Techno Ska o Dimensión divertida lo situaron en el imaginario de aquella década, asociada a las pistas de baile, la radiofórmula, las macrodiscotecas y una forma expansiva de entender la fiesta.

Su propuesta actual no se limita, sin embargo, al recuerdo. Junto a Brisa Play, Paco Pil ha impulsado el formato ‘Viva los 90s’, concebido como un espectáculo de proximidad en el que la cabina y el escenario se acercan al público. La idea es romper la distancia entre DJ y asistentes para convertir la sesión en una experiencia compartida, con clásicos del propio Paco Pil, invitados y una mezcla de house, dance y techno pensada para crecer en intensidad durante la noche.

Esa presencia de Paco Pil y Brisa aporta al cartel un segundo registro: el de la memoria festiva de toda una generación que vivió los noventa como una época de himnos bailables y noches largas. Si Nueva Línea representa la verbena que se reinventa en TikTok, Paco Pil encarna la pista de baile que sobrevive al paso del tiempo y que vuelve ahora en clave intergeneracional.

Antonio José. / EL PERIÓDICO

La Voz: Antonio José

La segunda gran cita del programa, el sábado 30 de mayo, tendrá como protagonista a Antonio José, uno de los nombres consolidados del pop español surgido de la televisión musical. El cordobés, natural de Palma del Río, inició muy joven su carrera y alcanzó una gran popularidad tras ganar La Voz España. Desde entonces ha construido una trayectoria sostenida por discos de éxito, giras multitudinarias y una base fiel de seguidores. Su página oficial recuerda que ha acumulado discos de platino y oro, números uno en listas de ventas, más de 200 conciertos y colaboraciones con artistas como Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Miguel Poveda, Antonio Orozco, Pablo López o Cali y El Dandee.

Antonio José llega a Cáceres en un momento de nueva etapa artística. En 2026 ha iniciado una gira vinculada a nuevos lanzamientos, entre ellos 'Luz', canción presentada como parte de una fase renovada de su carrera. Cadena Dial destacaba que el artista afronta este periodo con nuevo material y con el regreso a la carretera, apoyado en un repertorio que incluye temas conocidos como Lo que hará mi boca, La noche perfecta o Ya se me olvidó.

Su concierto aportará al cartel el componente más claramente pop, con un directo orientado a un público amplio y familiar. Antonio José ha basado buena parte de su éxito en una combinación de balada emocional, pop melódico y conexión directa con sus seguidores. Frente al pulso bailable de la primera noche, su actuación propone otra forma de celebración: la del cantante de grandes estribillos, repertorio reconocible y puesta en escena pensada para corear.

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Cherry Coke. / EL PERIÓDICO

El cartel se completa con Cherry Coke, la nota local en la programación. Su presencia junto a Antonio José refuerza la intención de combinar artistas de proyección nacional con propuestas vinculadas al entorno cacereño, una mezcla habitual en unas ferias que buscan atraer tanto al gran público como dar visibilidad a nombres cercanos. n