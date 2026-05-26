La feria taurina de Cáceres encara sus días grandes con la venta lanzada y una tarde al borde del lleno

La feria taurina que la empresa Lances de Futuro ha organizado en el coso cacereño Era de los Mártires apunta a lograr buenos registros de público. Tras las dos primeras semanas de renovación y ventas de abonos en las que se han visto larguísimas colas en el Hotel Extremadura, han llegado los días previos a los festejos taurinos y ya se pueden adquirir las localidades sueltas. Además, en la página web se puede observar el número de localidades que ya se han vendido y todo apunta a que habrá, como mínimo, un lleno de 'no hay billetes'.

Este jueves será la primera tarde. Es la novillada con picadores, en la que Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez lidiarán reses de Antonio Rubio-Macandro. Se trata de la gran novedad del contrato de este año, donde se ha apostado por la presencia de toreros jóvenes y de la tierra. Es el día que menos entradas se han vendido, pero la plaza ya está ocupada una cuarta parte de la plaza.

Paseillo en la Plaza de Toros de Cáceres. / LANCES DE FUTURO

El viernes llega uno de los platos fuertes de toda la Feria de San Fernando con la presencia de figuras de primer nivel del toreo como Andrés Roca Rey, Juan Ortega o el jovencísimo Marco Pérez, que van a torear seis animales de Juan Pedro Domecq. Por el momento, ya está llena más de la mitad de la plaza y se puede llegar a colocar el cartel de 'no hay billetes' en los próximos días si el ritmo de las entradas sueltas es bueno.

Por último, el cierre de la feria será con un gran festejo en el que participará una terna 100% extremeña. Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez, que tomará la alternativa, van a lidiar seis toros de El Puerto de San Lorenzo-La Venta de El Puerto y El Pilar. Se trata del día que mejor va la venta de entradas, donde se ha llenado ya tres cuartos del tendido.

Cabe recordar que los precios para las corridas de toros irán desde los 25 hasta los 105 euros, a excepción de los palcos. En el caso de la novillada con picadores, las localidades oscilarán entre los 13 y los 58 euros. Eso sí, es importante destacar que, por ley, se deben reservar una remesa de billetes para vender en taquilla el día del festejo.