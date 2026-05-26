"La humanización de los perros puede derivar en problemas de conducta": Fran Estévez, adiestrador canino en Cáceres y campeón de España

Fran Estévez lleva cerca de dos décadas dedicado al mundo del adiestramiento y la educación canina en Cáceres. Su trayectoria comenzó de manera casi casual, trabajando con sus propios perros, una experiencia que despertó en él una auténtica vocación y le llevó a especializarse a través de cursos, formaciones y viajes centrados en el comportamiento animal y las técnicas de educación canina.

De Cáceres a México: una trayectoria consolidada en la educación canina

Fruto de ese proceso de aprendizaje, inició su carrera profesional en un centro especializado de la capital cacereña, donde ejerció como director de formación. Tras varios años de experiencia en el sector, decidió emprender su propio proyecto y crear la Escuela Canina Fran Estévez, una empresa desde la que ofrece adiestramiento a domicilio y programas de educación personalizados adaptados a las necesidades de cada perro y de sus propietarios. Seis años después de poner en marcha su negocio, Estévez se ha consolidado como uno de los profesionales de referencia en este ámbito, impartiendo además formaciones tanto a nivel nacional como internacional. De hecho, este mismo mes viajará a México para participar en distintas jornadas formativas especializadas en educación canina.

Cada perro tiene necesidades y problemas de comportamiento diferentes

"Las formaciones que imparto están dirigidas a alumnos que quieren ampliar y enriquecer sus conocimientos dentro del mundo canino. En mi caso, trabajo mucho el ámbito deportivo, aunque en el día a día me dedico principalmente a la modificación de conducta y a resolver problemas de comportamiento en los perros. Hay conductas que son muy habituales, aunque cada caso es diferente y cada perro tiene sus propias necesidades. Siempre digo que no existen dos perros iguales y que, de una forma u otra, todos presentan algún tipo de dificultad que hay que entender y trabajar. Uno de los problemas más frecuentes es la ansiedad por separación. Son perros que, cuando se quedan solos, entran en estados de ansiedad y estrés elevados. Eso puede provocar que lloren, ladren o rompan objetos porque no saben gestionar esa situación. Hoy en día también influye mucho la humanización de los perros, no diría que es la causa principal, porque de hecho hemos realizado estudios y no siempre tiene relación directa, pero sí es cierto que en muchos casos los animales generan una dependencia excesiva hacia sus propietarios. Además, también son muy comunes los problemas relacionados con los tirones de correa o con la llamada, cuando el perro está suelto y no acude cuando se le llama".

Acudir tarde al especialista dificulta la modificación de conducta

Por otro lado, el experto insiste en la importancia de comenzar la educación canina desde edades tempranas, ya que considera que cuanto antes se trabajen las pautas correctas de comportamiento, mejores serán los resultados a largo plazo. En este sentido, compara el aprendizaje de los perros con el de las personas, defendiendo que la etapa inicial es clave para establecer hábitos saludables y una correcta convivencia. Según explica, uno de los errores más habituales entre los propietarios es dejar pasar las primeras señales de comportamiento inadecuado o recurrir a consejos de familiares, amigos o conocidos sin contar con orientación profesional. Esto provoca, en muchos casos, que el problema se agrave con el tiempo. "Cuando finalmente deciden pedir ayuda, la conducta ya está muy asentada y requiere un trabajo más profundo de modificación", señala.

Por suerte, cada vez reciben más llamadas de personas que acaban de adoptar o comprar un perro y quieren comenzar a trabajar su educación desde el primer momento. Para Estévez, este paso resulta fundamental, ya que considera que cuanto antes se establezcan unas buenas bases de comportamiento, educación y obediencia, más fácil será prevenir futuros problemas de conducta.

El Mondioring, una disciplina de élite para perros de competición

Pero Estévez no solo dedica su vida profesional a la educación y modificación de conducta canina, sino que también compite junto a sus perros en distintas disciplinas deportivas de alto nivel. En su caso, está especializado en Mondioring, una exigente modalidad que combina ejercicios de obediencia, salto, protección y defensa, y que requiere una preparación física y mental muy completa tanto del animal como del guía. Para competir en este deporte, explica, el entrenamiento debe comenzar desde que el perro es cachorro, trabajando de manera progresiva para desarrollar todas sus capacidades y construirlo "como un auténtico atleta". Por ello, los perros siguen una preparación muy cuidada que incluye ejercicio físico específico, sesiones de fisioterapia, una alimentación controlada y rutinas estrictas de descanso y recuperación. Dentro del 'Mondioring' existen tres niveles de competición: el grado 1, equivalente a una tercera división, el grado 2, de nivel intermedio, y el grado 3, considerado la élite de esta disciplina. El pasado año, Estévez ya competía en el máximo nivel junto a uno de sus perros, aunque una lesión de codo sufrida durante un entrenamiento obligó al animal a retirarse temporalmente de la competición. Ahora, bromea el adiestrador, disfruta "de una vida más tranquila".

Rumanía y una nueva Copa de España, próximos retos deportivos

Hace apenas unos días, el cacereño participó junto a su hija en el Mundial celebrado en Rumanía, una cita internacional a la que acudieron tras proclamarse campeones de la Copa de España en grado 3. Además, el próximo 5 de junio volverán a competir en una nueva edición de la Copa de España organizada por la Real Sociedad Canina de España, una competición abierta a perros de todas las razas y que servirá también como antesala de otro campeonato mundial.