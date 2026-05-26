José María Garzón, empresario taurino: "Ahora mismo Cáceres es referente nacional en el mundo del toro"

Empezó con una plaza portátil hasta rozar la gloria. Hizo historia el Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla y ha vivido los logros de grandes como Morante de la Puebla y Roca Rey. Su empresa, Lances de Futuro, atesora una trayectoria brillante en la que ha gestionado las más importantes plazas de toros de este país. Pero para él, la de Cáceres es una joya única que ha logrado resucitar y que desde este jueves espera de nuevo el toque único e infalible de su divinidad. Para esta entrevista nos recibe a caballo entre Los Califas y el Hotel Córdoba Center donde el empresario taurino José María Garzón Mergelina (Sevilla, 1973), al que no le gusta hablar de dinero sino de vocación, despliega toda su elegancia, serenidad y ese don que solo tienen aquellos que confían en que el trabajo y la ayuda de Dios son claves para triunfar.

-Del Domingo de Resurrección en la Real Maestranza de Caballería (sangre y triunfo) al cuarto domingo de mayo en Los Califas.

-El Domingo de Resurrección fue un sueño, un sueño de Sevilla, un auténtico sueño maravilloso. Un sueño cumplido, gracias a Dios. Y el pasado domingo en el Coso de los Califas, en Córdoba, con un grandioso cartel, con Manzanares, Juan Ortega y Pablo Aguado.

-¿Cómo es sentirse el califa del toreo?

-¿Quién es el califa del toreo?

-Usted.

-No, no soy el califa del toreo. Me siento muy contento, feliz y muy agradecido con Dios y con tanta gente que ha estado detrás de mí, que me ha apoyado durante tantos años para llegar hasta aquí, sin olvidar que hay que seguir trabajando mucho, buscando en las pequeñas cosas la excelencia para seguir adelante.

-Mayo de 2015. Seis toros seis para El Juli. En Cáceres no olvidamos el lleno en los tendidos.

-Fue una tarde muy bonita, para una obra benéfica destinada a la causa de la oncología infantil del doctor Luis Madero y con Televisión Española retransmitiendo y un share de más de tres millones y pico de telespectadores. Fue una tarde muy especial, grande. Cáceres, lo digo siempre en cada sitio donde estoy, es un sitio privilegado en mi corazón. Esta plaza es una joya, con un sabor muy, muy especial.

-Mayo de 2026. En dos días estaremos de nuevo en la Era de los Mártires. ¿Usted ha librado de la muerte a la plaza de toros de Cáceres?

-La han librado los aficionados y las instituciones. Y el ayuntamiento que ha apoyado. Yo lo que he hecho es trabajar. El ayuntamiento ha confiado en mí y agradezco mucho a la corporación la confianza depositada. Para mí es un orgullo estar en esa plaza de toros, con toda la ilusión de que en dos días empecemos con una novillada picada. Ahora mismo Cáceres es referente a nivel nacional en el mundo del toro.

-Y todo eso pese a quienes se empeñan en decir que detrás del toro solo huele a muerte y no hay empleo.

-El que dice eso es absurdo, no tiene cultura, no tiene datos, no tiene experiencia, no tiene sensibilidad. El mundo del toro mueve muchísimo, sigue siendo el segundo espectáculo de masas. Genera empleo a uno de los mayores ritmos del mundo, genera muchísima riqueza en las ciudades a las que llega la fiesta, y muchísimo arte. El toro es grandeza. Y la cantidad de empleados que mueve alrededor cada día, la cantidad de empleados que vamos a tener en Cáceres, que hemos tenido en Córdoba, que hemos tenido en Sevilla, que está teniendo en Madrid. Lo que supone para el campo, el trabajo directo e indirecto, la arquitectura de las plazas... Y además de todo esto, no nos olvidemos de la cantidad de gente que va a la plaza de toros, porque eso también es fundamental, sobre todo con ese repunte tremendo de la gente joven, que se está dando cuenta de los valores que tiene la tauromaquia. Tenemos que estar orgullosos de lo nuestro, de nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestra riqueza.

-Garzón, tiene apellido de juez. ¿Le gusta ser juez y parte?

-Me gusta ser aficionado.

Fotogalería | Entrevista con José María Garzón, gerente de Lances de Futuro y empresario de la Plaza de Toros de Cáceres / El Periódico

-Hace 20 años fundó Lances de Futuro. Usted dice que hablar de dinero le parece bajuno, que su secreto es el trabajo y que en su vida, como en la de todos, nada se logra sin la ayuda de Dios.

-No me gusta hablar de dinero, me gusta más hablar de la vocación, de los sentimientos, de lo que es el toreo, de lo que para mí es la afición, de todo lo que ha transcurrido durante estos 20 años cuando empecé con una plaza portátil hasta llegar donde estoy, gracias a Dios. Y desde luego estoy seguro de que sin la ayuda de Dios no podría haber llegado, eso lo tengo clarísimo. Soy una persona cristiana, practicante, varios días a la semana voy a la santa misa. Cerca de Dios soy mucho más feliz.

La niñez

-Hable de su infancia.

-No fue fácil. Nuestros orígenes están en el campo. Con 14 años perdí a mi padre y a mi madre en un accidente de tráfico. Siempre pienso que eso fue fundamental para haber llegado a todo esto. Son mis ángeles de la guarda, los que me cuidan diariamente desde el cielo. No tengo ninguna duda de que me están viendo. Fue una infancia dura. Recuerdo cuando era pequeño, que era muy bonito porque cuando estábamos los cuatro hermanos toreábamos todos los días en el salón con mi padre y disfrutábamos mucho. Después llegó el accidente y eso fue un golpe muy fuerte para todos. Dios sabe por qué pasan las cosas y ahora ellos nos cuidan mucho desde el cielo.

-Cuentan que hizo una peregrinación hasta Portugal en busca de Morante. Su cogida en Sevilla, como decimos ahora, se viralizó

-En realidad fui a verlo para ver cómo estaba y decirle que estaba a su entera disposición. Solo tengo palabras de agradecimiento para el maestro, porque conmigo se ha portado chapeau y le debo mucho.

-Y ahora de su mano reaparece en Cáceres Roca Rey, que ya estuvo en Jerez tras su grave cogida en Sevilla. ¿Está José María Garzón tocado por la fuerza de la divinidad?

-No. José María Garzón es trabajo, trabajo y trabajo.

-Estamos en Los Califas, en Córdoba, donde Juan Ortega debutó en 2011. Lo llaman el torero eterno por su honestidad, su limpieza y la elegancia de un toreo barroco y sorprendente. Lo veremos este viernes, en Cáceres.

-Pues sí. Y viene con mucho cariño. Cuando estuvo en Cáceres hace dos años, fue a la plaza por la mañana y se sorprendió tanto que me dijo: "José María, ahora entiendo por qué me has hablado tanto de Cáceres". Y es que tanto Cáceres como su plaza son monumentales. Es una plaza única. Aunque sea un poquito incómoda, pero única.

Con José María Garzón, empresario de Lances de Futuro, gestiona la plaza de Cáceres. / El Periódico

-Lo veremos a él y a Marco Pérez, al que llaman el último prodigio del torero.

-Sí, un torero nuevo con un gran aliciente ahora mismo, que viene de cortar un rabo en la Plaza de Toros de Nimes. Salió a hombros por la Puerta de los Cónsules. Es un torero con mucha proyección y, como dices, con otro figurón del toreo como Roca Rey, que después del percance de Sevilla estará este viernes en Cáceres.

-Y el domingo, Talavante, nuestro Emilio de Justo y Julio Méndez, que toma la alternativa. ¿Hay que ser novillero antes que fraile?

-Creo que sí. Al final es un cartel muy bonito: una alternativa en Cáceres, de un torero cacereño, con las dos máximas figuras de Extremadura ahora mismo.

-Garzón, nos vemos el jueves en Cáceres, con Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez. Suerte y al toro, maestro. Y nosotros aquí, a su lado, desde El Periódico Extremadura, para contarlo.

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-Siempre al lado de los jóvenes y de la fiesta. Y, por supuesto, agradecer a El Periódico Extremadura el apoyo que siempre nos ha brindado porque lo que no se ve o no se lee, no tiene difusión. Muchísimas gracias a todos y feliz feria de San Fernando.