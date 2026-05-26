Más de medio millón de luces y descuentos en los cacharritos: Cáceres prende hoy su feria

Cáceres mira ya al ferial. La Feria de San Fernando vive este martes uno de sus momentos más esperados con el encendido oficial del recinto, previsto a las 22.30 horas, en una noche llamada a concentrar a miles de personas y a marcar el inicio real de los días grandes de la fiesta. El recinto estrenará su iluminación ornamental con más de 500.000 puntos de luz led, repartidos en 60 arcos festivos y dos pórticos de grandes dimensiones, una de las imágenes más reconocibles de la feria cacereña.

La jornada llega además con un aliciente añadido para las familias. Este martes será también Día de la Infancia, con descuentos en todas las atracciones, y contará con una franja de feria inclusiva entre las 19.00 y las 21.00 horas, durante la que las atracciones funcionarán sin música para facilitar el disfrute de personas con sensibilidad auditiva u otras necesidades.

Más actividad desde primera hora

Aunque el encendido llegará por la noche, la feria empezará a moverse antes. Desde las 11.00 horas abrirá en el paseo de Cánovas la Feria Agroalimentaria y de Artesanía, que funcionará en doble horario, de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas. Será una de las citas complementarias de San Fernando y mantendrá actividad durante los días centrales de la feria.

El recinto ferial volverá a ser, aun así, el gran punto de encuentro. La concejala de Festejos, Soledad Carrasco, recordó en la presentación de la feria que el encendido es el momento "que más personas concentra en un corto periodo de tiempo", por lo que el ayuntamiento recomienda utilizar el transporte público para llegar al ferial y evitar las mayores retenciones en los accesos.

Autobuses y nuevo acceso

El dispositivo de movilidad se reforzará este martes con dos autobuses especiales, que comenzarán a prestar servicio a las 17.00 y a las 19.30 horas. El objetivo es facilitar los desplazamientos al recinto en una jornada en la que se espera una elevada afluencia de público, especialmente a última hora de la tarde y durante la noche.

Galería | Previa del encendido en la Feria de Cáceres /

A los accesos habituales desde las glorietas del Ferial y de Ceres Golf se sumará además una nueva conexión desde Casa Plata, a través de la calle Trashumancia y la calle La Calzada, atravesando la zona de las obras de la ronda Sureste. Con esta medida, el Ayuntamiento busca ofrecer más alternativas de llegada, descongestionar el tráfico y repartir mejor la entrada al recinto ferial desde distintos puntos de la ciudad.

Una feria "más inclusiva y más segura"

La edición de este año se ha presentado como una feria "más inclusiva y más segura". Además de la franja diaria de atracciones sin música, el recinto contará durante los próximos días con Punto Violeta en el acceso al ferial. Allí se repartirán, del 28 al 30 de mayo, las pulseras centinela para detectar sustancias en bebidas. Serán gratuitas y este año se incrementará el número disponible, que pasará de 1.000 a 1.500 pulseras.

La música, los toros y las actividades familiares tomarán el relevo en los próximos días, con los conciertos de Nueva Línea, Paco Pill y Brisa el jueves 28, y de Antonio José y DJ Cherry Coke el sábado 30 en el recinto hípico. Pero antes, Cáceres tiene esta noche su primera gran cita: la de volver a mirar al cielo del ferial cuando se enciendan las luces de San Fernando.