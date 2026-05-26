San Fernando 2026
"Son momentos para disfrutar con la familia y olvidarse del trabajo": la Feria de Cáceres vive su última tarde de descuentos
Cientos de familias abarrotan la Feria de San Fernando en Cáceres para disfrutar de la segunda jornada del Día del Niño, marcada por las colas y los atascos
Isabel, la abuela, Juanjo, el padre, y Jorge, el más pequeño, disfrutaban en familia de la segunda y última cita del Día del Niño en la Feria de San Fernando de Cáceres. El niño acababa de bajarse de uno de los castillos hinchables y estaba exhausto mientras su padre le colocaba las zapatillas. La abuela no paraba de mirarle para observar cómo disfrutaba. "Lo que más me gusta de todo son las camas elásticas", contaba Jorge. "Hoy nos ha tocado a los abuelos venir con él porque ha tenido una hermanita hace unos días. Dice que prefiere venir con los abuelos porque son más ricos", decía entre risas, aunque no preveía quedarse hasta los fuegos artificiales: "Son demasiado tarde y mañana hay cole", contaban.
Son una de las cientos de familias que esta tarde han acudido al ferial. Los atascos eran enormes, sobre todo en las rotondas de la estación de tren y en la del ferial, y las colas para montarse en uno de los autobuses de líneas especiales que se han utilizado eran larguísimas desde, prácticamente, primera hora de la tarde.
La familia de Antonio, Gloria y los tres pequeños, Alba, David y Jorge, estaban en los puestos de tiro planteándose unos disparos y han contado a este diario que "son momentos para disfrutar con la familia, aunque tengamos mucho trabajo siempre tenemos que intentar escaparnos un ratito y disfrutar de un tiempo agradable con los más pequeños". "A mí me encanta el ratón vacilón", contaba la pequeña Alba, que es la mayor de los tres hermanos. "Yo prefiero 'lo de saltar'", decía David entre las risas de sus padres.
Con la tarde ya avanzada, el ferial seguía lleno de carritos, mochilas, globos y niños que iban de una atracción a otra aprovechando las últimas horas de precios reducidos. Entre el ruido de la música, las luces encendidas y el olor a algodón de azúcar, la segunda jornada del Día del Niño ha vuelto a dejar una imagen familiar en San Fernando: padres, abuelos y pequeños compartiendo una feria que, más allá de las colas y los atascos, ha sido una excusa para detener la rutina y quedarse un rato más mirando cómo disfrutan los niños.
- Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
- Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
- Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
- José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
- El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa
- Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela
- Un coche queda destrozado tras un aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres
- Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión