Planes culturales en Cáceres: artesanía, cine y una velada para practicar inglés

Tres propuestas culturales para disfrutar de la ciudad.

La Muestra Agroalimentaria y de Artesanía de San Fernando regresa al Paseo de Cánovas

El Paseo de Cánovas volverá a convertirse en el gran escaparate comercial y tradicional de las Ferias de San Fernando con la celebración de la XLII Muestra Agroalimentaria y de Artesanía, que se desarrollará del 26 al 31 de mayo en horario de 19.00 a 22.00 horas. Este consolidado mercado al aire libre reunirá a numerosos expositores y productores del sector agroalimentario y artesanal, ofreciendo a vecinos y visitantes la posibilidad de adquirir artículos exclusivos como joyería, abalorios y productos de marroquinería, además de una amplia variedad de propuestas gastronómicas entre las que destacan quesos autóctonos, embutidos ibéricos, dulces tradicionales, vinos de la tierra y mieles. La muestra contará también con un importante componente solidario gracias a la participación de asociaciones benéficas locales, que darán a conocer sus iniciativas y proyectos sociales.

La Filmoteca proyecta 'Blue Moon', la nueva joya cinematográfica de Richard Linklater

La Filmoteca de Cáceres acogerá este martes a las 20.30 horas, la proyección de Blue Moon, la nueva película del reconocido director estadounidense Richard Linklater, dentro de la programación especial de 'El Ciclo de la Luna'. El largometraje, de 100 minutos de duración, llega avalado por el éxito cosechado en la Berlinale, donde Andrew Scott fue galardonado con el Oso de Plata a la mejor interpretación de reparto. La cinta cuenta además con un destacado elenco encabezado por Ethan Hawke, Margaret Qualley y Bobby Cannavale. La crítica internacional ha elogiado el filme por su guion ágil, ingenioso y sofisticado, calificándolo como una de las propuestas cinematográficas más brillantes del año.

Velada para practicar inglés entre juegos y conversación

El espacio cultural Espacio Saal de Cáceres organizará el próximo 27 de abril una actividad pensada para quienes quieran mejorar su inglés de una manera amena y diferente. La cita tendrá lugar de 20.00 a 22.00 horas en sus instalaciones ubicadas en la Plaza Bruselas número 2. La propuesta combina juegos, charlas y picoteo en un ambiente relajado y dinámico, favoreciendo la práctica del idioma de forma natural y participativa. La actividad está abierta a todas las personas interesadas en conversar en inglés mientras disfrutan de una experiencia social y entretenida. El precio de participación será de 4 euros, convirtiéndose en una opción accesible para quienes buscan aprender y divertirse al mismo tiempo.