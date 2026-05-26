Este es el programa completo de la Feria de San Fernando en Cáceres

La Feria de San Fernando de Cáceres entra este martes en su semana grande. Después de los actos de preferia, el programa oficial concentra desde el 26 de mayo buena parte de la actividad en el recinto ferial, el paseo de Cánovas, el recinto hípico y la plaza de toros Era de los Mártires, con propuestas para niños, conciertos, festejos taurinos, feria agroalimentaria, actividades inclusivas y espectáculos familiares.

Martes 26 de mayo

El primer gran día de feria llega con el Día de la Infancia, en el que se ofrecerán descuentos en todas las atracciones. También comenzará la Feria Agroalimentaria y de Artesanía en el paseo de Cánovas, con horario de 11.00 a 15.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

El recinto ferial tendrá además una primera franja de Feria Inclusiva, con atracciones sin música entre las 19.00 y las 21.00 horas, pensada para facilitar el disfrute de personas con sensibilidad sensorial. El arranque oficial llegará por la noche, con el encendido del recinto ferial a las 22.30 horas.

Miércoles 27 de mayo

El miércoles continuará la Feria Agroalimentaria y de Artesanía en Cánovas, en el mismo horario, y se mantendrá la Feria Inclusiva en el recinto ferial de 19.00 a 21.00 horas.

La jornada llevará también actividades a distintos puntos de la ciudad. El programa incluye el Ciclo de Coro de Mayores en la residencia del Cuartillo (Asistida), a las 11.30 horas, y el proyecto Mini Ferias 2026, que pasará por la casa de cultura de Valdesalor de 17.00 a 18.30 horas y por las pistas deportivas del Junquillo de 19.00 a 20.30 horas.

Jueves 28 de mayo

El jueves será una de las jornadas con más contenido. Desde primera hora se celebrará la XVIII edición de la feria Equina, Mular y Asnal en el recinto hípico, entre las 8.00 y las 14.00 horas. La Feria Agroalimentaria y de Artesanía continuará en Cánovas y el Ciclo de Coro de Mayores llegará a la residencia Ciudad Jardín (Cánovas), a las 11.30 horas.

Por la tarde se repetirá la Feria Inclusiva en el recinto ferial, de 19.00 a 21.00 horas, y habrá festejos taurinos en la plaza de toros Era de los Mártires a las 19.00 horas con la novillada en la que harán el paseíllo Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez. La música llegará al recinto hípico con el concierto de Nueva Línea y los DJs Paco Pill y Brisa, de 20.30 a 00.30 horas.

Viernes 29 de mayo

El viernes mantendrá la actividad en Cánovas con la Feria Agroalimentaria y de Artesanía. A las 12.30 horas, también en el paseo de Cánovas, habrá espectáculo de Marionetas Peneque.

Por la tarde se celebrarán nuevos festejos taurinos en la plaza de toros Era de los Mártires con la corrida de Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez a las 19.00 horas, y el recinto ferial volverá a reservar la franja de 19.00 a 21.00 horas para las atracciones sin música dentro de la Feria Inclusiva.

Sábado 30 de mayo

El sábado, uno de los días fuertes de la feria, repetirá la Feria Agroalimentaria y de Artesanía en Cánovas y el espectáculo familiar de Marionetas Peneque, a las 12.30 horas.

El recinto ferial mantendrá la Feria Inclusiva de 19.00 a 21.00 horas. La gran cita musical de la jornada será en el recinto hípico, con el concierto de Antonio José y DJ Cherry Coke, previsto de 20.30 a 00.30 horas.

Domingo 31 de mayo

El domingo cerrará el programa con más actividad en Cánovas, donde seguirá la Feria Agroalimentaria y de Artesanía y actuará Maese Villarejo a las 12.30 horas.

La jornada incluirá también el Torneo Internacional Hadar Ciudad de Cáceres en el pabellón Multiusos, desde las 9.00 horas, nuevos festejos taurinos en la plaza de toros Era de los Mártires a las 19.00 horas, donde torearán Alejandro Talavante, Emilio de Justo y Julio Méndez, que tomará la alternativa. En el recinto ferial habrá Feria Inclusiva de 19.00 a 21.00 horas.