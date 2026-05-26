La recaudación del IBI crece por segundo año consecutivo en Cáceres pese a la rebaja fiscal para los bolsillos

Por segundo año consecutivo, la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) en Cáceres ha vuelto a crecer pese a la rebaja fiscal aprobada por el Gobierno de Rafa Mateos. El ayuntamiento superará de nuevo los 26 millones de euros, una cifra que ya se alcanzó en 2025, el primer ejercicio en el que se aplicó la bajada del impuesto. Entonces se pusieron al cobro unos 95.000 recibos urbanos y alrededor de 2.000 rústicos, con una recaudación ligeramente superior a los 26 millones. Ahora, el importe previsto vuelve a elevarse.

En concreto, este año se emitirán 2.345 recibos de naturaleza rústica, que permitirán ingresar 539.795,89 euros. A ellos se suman los 95.993 recibos urbanos, con una previsión de 25.764.624,20 euros. En conjunto, el Ayuntamiento de Cáceres recaudará 26.304.420,10 euros por este impuesto, por encima de lo obtenido el año pasado y también de los 25,7 millones ingresados en 2024, antes de que entrase en vigor la reducción fiscal.

Evolución llamativa

La evolución resulta llamativa porque el objetivo inicial del equipo de gobierno era aliviar la carga sobre los contribuyentes y, en consecuencia, ingresar menos. En el mandato anterior, el PSOE elevó el tipo general del IBI urbano del 0,70% al 0,75%. Tras una primera tentativa fallida, el pleno aprobó en noviembre de 2024, con los votos de PP y Vox, una rebaja que dejó el gravamen urbano en el 0,72%. En el caso del rústico, el tipo pasó del 0,90% al 0,87% actual.

Además, el acuerdo presupuestario alcanzado este año entre PP y Vox ha vuelto a situar sobre la mesa una nueva reducción fiscal, tanto en el IBI como en el impuesto de vehículos. La intención del gobierno local es que ambos tributos regresen a los niveles anteriores a la subida aprobada por el PSOE, una medida que se trabajará en los próximos meses para hacer efectivo ese nuevo descuento.

Rafa Mateos y Eduardo Gutiérrez se saludan tras llegar a un acuerdo por los presupuestos de 2026. / Jorge Valiente

La fecha del cobro

La campaña del IBI, que grava la titularidad de todas las propiedades inmobiliares como viviendas, locales, garajes y terrenos, comenzó el pasado 20 de mayo y se va a prolongar hasta el próximo 20 de julio, como cada año. En el caso de la capital y la totalidad de la provincia, este pago se realiza a través del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria de la Diputación de Cáceres. Es importante destacar que los recibos que están domiciliados se abonarán el próximo 10 de junio.

El devengo del IBI se produce el 1 de enero de cada año, momento en que nace la correspondiente obligación tributaria y su exigibilidad jurídica. Esto implica que en el caso de que durante un ejercicio se hayan producido variaciones de orden físico, económico o jurídico sobre bienes gravados, no alterarán la cuota del impuesto del ejercicio en el que se produzcan, sino que tendrán efectividad en el periodo impositivo correspondiente.

Bonificaciones y exenciones

Las empresas urbanizadoras, promotoras y constructoras de viviendas pueden solicitar una bonificación del 90% en la cuota del impuesto sobre los inmuebles que formen parte de su actividad y no estén incluidos en su inmovilizado. Esta reducción debe pedirse a instancia de parte antes del devengo del impuesto y se aplica durante el periodo de urbanización o construcción y un año más tras la finalización de las obras, con un máximo de tres anualidades desde el inicio de los trabajos. Para acceder a ella, la empresa debe acreditar su actividad, la titularidad del inmueble, el inicio o estado de las obras y, en el caso de viviendas libres, que los bienes figuran como existencias y no como inmovilizado; en las VPO, deberá aportar además la cédula de calificación correspondiente.

La recaudación por el IBI vuelve a crecer en Cáceres. / E. P.

El IBI contempla exenciones para determinados bienes inmuebles urbanos siempre que encajen en los supuestos previstos por la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Entre ellos figuran inmuebles del Estado, comunidades autónomas o entidades locales destinados a defensa, seguridad, educación o servicios penitenciarios; bienes municipales de uso o servicio público; carreteras, caminos y otros bienes de dominio público de aprovechamiento gratuito; montes de determinadas características; propiedades de la Iglesia Católica y de confesiones reconocidas; bienes de la Cruz Roja, representaciones diplomáticas, organismos amparados por convenios internacionales, instalaciones ferroviarias esenciales, monumentos o jardines históricos protegidos, centros docentes concertados y fundaciones o asociaciones de utilidad pública.

La exención solo se aplicará a los inmuebles incluidos expresamente en alguno de esos casos. Cuando en los padrones del IBI aparezcan bienes que puedan beneficiarse de estas exenciones, deberá solicitarse al ayuntamiento correspondiente un certificado que acredite el uso y destino de la finca, y posteriormente se trasladará la solicitud al Servicio Provincial de Recaudación para su tramitación.

A nivel provincial

Ángel Orgaz, concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Cáceres. / Carlos Gil

La Diputación de Cáceres también ha facilitado los datos a nivel provincial. Se van a poner al cobro 67.224 recibos del tipo rústico para recaudar un total de 8.405.144,82 euros. Por su parte, no especifican el dinero exacto que se obtendrá con el IBI de naturaleza urbana, aunque sí aclaran que se emitirán 358.409 recibos.