Consejo de Gobierno
Reforma integral en la Ciudad Deportiva de Cáceres: nueva zona, climatización, accesibilidad y eficiencia energética
El Consejo de Gobierno destina 1,1 millones de euros para modernizar el pabellón polideportivo y mejorar su eficiencia energética
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de las obras de reforma del pabellón polideportivo del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva, en la Ciudad Deportiva de Cáceres, con un presupuesto de 1,1 millones de euros, en una actuación orientada a la modernización de las instalaciones y a la mejora de su rendimiento energético.
Proyecto
El proyecto contempla la renovación de sistemas clave como la climatización, la ventilación y la producción de agua caliente sanitaria, con la sustitución del actual sistema basado en gasóleo por tecnología de aerotermia, lo que permitirá avanzar hacia un modelo más sostenible.
Asimismo, la intervención incorpora mejoras en accesibilidad, con la adecuación de espacios y la reorganización de distintas zonas del edificio para facilitar su uso y optimizar la circulación interior.
La actuación prevé también la renovación del alumbrado en vestuarios, aseos y áreas de tránsito, con el objetivo de reducir el consumo energético y mejorar la calidad lumínica de las instalaciones.
Nueva zona
El proyecto incluye además la creación de una nueva zona de porche destinada a oficinas y almacenes, con el fin de optimizar el aprovechamiento del espacio disponible y mejorar la funcionalidad del complejo deportivo.
En conjunto, la reforma busca incrementar la eficiencia energética del pabellón, reduciendo su huella ambiental y adaptándolo a estándares actuales de sostenibilidad y gestión de recursos.
Las obras cuentan con un plazo de ejecución de nueve meses y están cofinanciadas en un 85% por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER Extremadura 2021-2027.
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