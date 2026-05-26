Así era vivir en 1977: subieron los autobuses en Cáceres y pocos podían ver el UHF

Durante el mes de febrero de 1977, los usuarios del transporte urbano de Cáceres tuvieron que hacer frente a una subida en el precio de los billetes de autobús. La tarifa de los autobuses urbanos aumentó una peseta, mientras que el precio de los microbuses se incrementó en dos pesetas, una medida que afectó directamente al bolsillo de los viajeros habituales de la ciudad.

La subida se produjo en un momento en el que muchas familias españolas seguían pendientes del coste de los servicios básicos y del impacto de los cambios económicos que atravesaba el país en aquellos años. El transporte público constituía uno de los medios más utilizados para desplazarse por la ciudad, por lo que cualquier modificación en las tarifas era seguida con atención por los ciudadanos.

El UHF no llegaba a todos los hogares

Al mismo tiempo, la realidad tecnológica y televisiva de la época reflejaba también importantes diferencias en el acceso a los medios de comunicación. En 1977, únicamente un cuarenta por ciento de la población podía ver el canal UHF, una situación que evidenciaba las limitaciones de cobertura y de equipamiento existentes en numerosos hogares españoles.

La televisión en UHF, que permitía acceder a una segunda programación, todavía no había alcanzado una implantación completa en todo el territorio. Muchas viviendas continuaban dependiendo únicamente de la recepción tradicional, mientras otras carecían de los dispositivos necesarios para captar esa señal. Así, entre el aumento del precio del transporte urbano y las limitaciones en el acceso televisivo, febrero de 1977 dejó constancia de una etapa marcada por los cambios y por las diferencias en los servicios disponibles para la población.