130 años de ferias en Cáceres

Desde que en el lejano mes de mayo de 1896 se celebrasen las primeras ferias de San Fernando que trataban de recuperar para Cáceres una tradición mercantil y ganadera de origen medieval, la ciudad de Cáceres las ha sabido conservar y acomodar a los profundos cambios de todo género que ha vivido la ciudad a través de los 130 años de existencia de estas ferias cacereñas. Hasta 1896 , las ferias locales cambiaron de fechas y lugar, incluso prácticamente desaparecieron durante un largo periodo de tiempo ante el empuje de la feria ganadera trujillana. Volvieron a resurgir a finales del siglo XIX para dar lustre económico a una ciudad que apostaba por la modernidad y necesitaba de actividades mercantiles que activaran el comercio local. Desde sus inicios en 1896, las nuevas ferias locales se consolidan como destino de miles de cabezas de ganado que eran vendidas en esta cita. A rebufo del negocio ganadero, cada año aumenta la confluencia de gentes, venidas de lugares diversos, para participar en este encuentro mercantil y también festivo.

A través de las ferias, los cacereños tuvieron la oportunidad de asistir al espectáculo "mágico" del cinematógrafo en barracas itinerantes, al primer vuelo de Henry Tixier con su monoplano sobre el cielo de Cáceres, al singular colorido de los fuegos artificiales o al inicio de toda clase de actividades deportivas como el boxeo, el futbol o el ciclismo. En las ferias se presentaban artilugios extraños y espectáculos diversos que pretendían provocar la admiración del público hacia lo nuevo, lo desconocido, lo que podía provocar sorpresa, desde exóticos leones y elefantes hasta la mujer barbuda. También llegan mayor número de atracciones a la ciudad. Circo, espectáculos taurinos o puestos de baratijas y chucherías. Los teatros locales y los círculos recreativos programan actividades en consonancia con la fiesta y con los miles de forasteros que se acomodaban en las diferentes posadas y fondas de la ciudad.

Desde sus inicios hasta el tiempo presente, las ferias de San Fernando han evolucionado en la medida que lo hacía la ciudad, El Cáceres de 1896 se corresponde con una pequeña capital de provincias que tenía una población que no llegaba a los 15.000 habitantes y el Cáceres de 2026 camina hacía los 100.000, un considerable cambio demográfico que ha afectado a todas las estructuras de la vida ciudadana; desde el urbanismo hasta las infraestructuras sanitarias, educativas, culturales o festivas. Aquella ciudad que acogía las primeras ferias de San Fernando, se encontraba inmersa en una serie de aspiraciones que la instalasen en la modernidad que vaticinaba el nuevo siglo XX, que estaba a punto de iniciar su andadura. Nuevos avances como la electricidad aparecían en un horizonte cercano, se acabaría por inaugurar el primer alumbrado público de la ciudad con motivo de las ferias de 1897, el mismo año que con motivo de las ferias se proyectó en Cáceres la primera película de cinematógrafo, Una ciudad que había inaugurado el ferrocarril en 1881 y acababa de inaugurar en 1895 el parque de Cánovas en torno al cual florecería el Ensanche, una parte del nuevo espacio urbano convertido con el paso de los años en el centro comercial y de servicios de la ciudad, en torno al cual se ha concebido gran parte del desarrollo urbano local en los últimos cien años.

Desde que se inaugura el ferrocarril en 1881, diferentes sectores de la ciudad como ganaderos y comerciantes, habían iniciado una serie de contactos para la creación de una feria en Cáceres que diese lustre a la maltrecha economía local. Las gestiones finalizan en la reunión que el consistorio celebra el 7 de septiembre de 1895, donde se adopta la decisión de crear ferias en la ciudad durante los últimos días del mes de mayo. Para ello se adquieren terrenos en las afueras de la ciudad para la instalación del rodeo que debe acoger las cabezas de ganado. Por el mismo motivo se autoriza la instalación de puestos de venta de baratijas o golosinas en la Plaza Mayor y atracciones púbicas en la Corredera de San Juan. Siendo los días 28, 29, 30 y 31 de mayo de 1896 las fechas elegidas para la celebración de las primeras ferias de San Fernando.

Desde 1896 las ferias no han faltado a su cita con la ciudad que las creó; salvo los años de la Guerra Civil o más recientemente la crisis sanitaria del coronavirus. Han cambiado de ubicación en diferentes etapas de su historia, especialmente lo relativo a su parte lúdico-comercial que ha peregrinado desde el centro urbano al Rodeo, de ahí hasta el espacio que dejo el derribo de la antigua estación de ferrocarril, hasta finalizar en el solar del antiguo campo de aviación. Su actividad ganadera fue menguando hasta su desaparición, mientras su importancia festiva ha ido ascendiendo hasta el tiempo presente como sinónimo de ocio colectivo, en consonancia con la propia evolución del viejo espíritu feriante. Sus contenidos actuales nada tiene que ver con sus orígenes. Ahora la feria se disfruta de otra manera , de la manera que marcan modas y modos de entender la vida y también la fiesta. Aunque siempre permanecerá en la memoria feriante cacereña la imagen de un luminoso tiovivo donde niños de antes y de ahora disfrutaron de un maravilloso viaje a lomos de su caballito favorito. Las ferias de Gorgorito en su lucha con la bruja Ciriaca, de los puestos de turrón de Castuera, de la tómbola del Maño, del teatro chino de Manolita Chen, del circo Price y sus leones y equilibristas, del tren de la bruja o de los coches chocones, permanecen para siempre en la crónica histórica de la ciudad que las lleva disfrutando desde hace 130 años.