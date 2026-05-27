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Plazas de aparcamiento

Cáceres estrena parking: 55 plazas y tecnología de recarga rápida

Con una inversión de 188.697,96 euros, el proyecto financiado con fondos europeos estará operativo durante el verano

El aparcamiento se ubica en la zona de Maltravieso.

El aparcamiento se ubica en la zona de Maltravieso. / EP

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres está ultimando la construcción de un nuevo aparcamiento en superficie en el barrio de Maltravieso–Casa Plata, una infraestructura que incorporará 55 plazas de estacionamiento, espacios para motocicletas y sistemas de recarga de vehículos eléctricos, dentro de un modelo de movilidad más sostenible y disuasorio para la ciudad.

El aparcamiento contará con dos marquesinas solares

1.700 metros cuadrados

El nuevo parking se ubica en una parcela de 1.700 metros cuadrados en el entorno de la Cueva de Maltravieso y está pensado para dar servicio tanto a los vecinos de la zona como a visitantes de la futura Neocueva, usuarios de centros educativos cercanos y clientes del área comercial.

La actuación incluye un total de 55 plazas para automóviles y nueve para motocicletas, de las que dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida y cuatro estarán destinadas a la recarga de vehículos eléctricos mediante sistemas de última generación.

En este sentido, el aparcamiento contará con dos marquesinas solares que darán servicio a las plazas electrificadas, así como cargadores de hasta 22 kilowatios (kW), integrados en una instalación fotovoltaica diseñada para mejorar la eficiencia energética del espacio.

La inversión asciende a más de 180.000 €.

La inversión asciende a más de 180.000 €. / EP

Disuasorios

El concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, ha destacado que esta actuación responde a un modelo de ciudad más sostenible. “Con este nuevo aparcamiento seguimos avanzando en una ciudad más cómoda, accesible y sostenible”, ha señalado, subrayando la apuesta por los aparcamientos disuasorios para reducir el tráfico en el centro.

Según ha explicado, se trata de una infraestructura que responde a una necesidad creciente en un barrio en expansión, donde el aumento de población ha generado mayor demanda de estacionamiento regulado y ordenado.

El proyecto incorpora también elementos técnicos como una red de saneamiento para aguas pluviales, pavimento de zahorra artificial y mezclas asfálticas, además de iluminación con luminarias LED distribuidas en seis columnas.

La inversión asciende a 188.697,96 euros (IVA incluido), con un plazo de ejecución de dos meses, por lo que el Ayuntamiento prevé que el parking esté operativo durante el verano.

La actuación está financiada a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con fondos europeos Next Generation EU, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

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El proyecto forma parte de la estrategia municipal de movilidad, que busca reducir la presión de tráfico en el centro urbano mediante infraestructuras periféricas que favorezcan un uso más eficiente del vehículo privado.

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