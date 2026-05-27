El espectáculo gratuito que reunirá en Cáceres a 130 gimnastas de España y Portugal

El Pabellón Multiusos de Cáceres cambiará este domingo su ruido habitual por el sonido de la música, las cintas, las mazas y los aros. La ciudad acogerá el Torneo Internacional Hadar de Gimnasia Rítmica, una cita organizada por el Club Hadar que reunirá a 130 gimnastas llegadas de distintos puntos de España y también de Portugal. La entrada será gratuita, por lo que el campeonato se abre no solo a familiares y aficionados, sino también a cualquier cacereño que quiera descubrir de cerca una disciplina donde cada ejercicio combina precisión, esfuerzo y belleza.

El torneo arrancará a las 9.00 horas y contará con la participación de 10 clubes, que completarán 144 ejercicios repartidos en 19 categorías. Entre las participantes habrá presencia de varios clubes extremeños y también una amplia representación del propio Club Hadar, que competirá con alrededor de 30 gimnastas.

Un torneo con mirada nacional

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, ha presentado la cita junto a la presidenta del Club Hadar, Marisa Rojo, y la entrenadora Nazaret Santano, y ha destacado que el campeonato volverá a convertir a la ciudad en "un referente nacional e internacional de esta disciplina".

Presentacion del Torneo Hadar de Gimnasia Rítmica, este martes en el ayuntamiento. / AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

Rodríguez ha subrayado que se trata de "una jornada de gran nivel deportivo", en la que el público podrá disfrutar del "talento, la elegancia, el esfuerzo y la dedicación" de gimnastas procedentes de distintos territorios. La edil ha enmarcado además la competición dentro de la apuesta municipal por atraer eventos deportivos capaces de mover no solo a deportistas y técnicos, sino también a familias y aficionados.

En ese sentido, ha señalado que este tipo de torneos generan también un impacto económico y turístico en la ciudad, al atraer visitantes que ocupan hoteles, restaurantes y comercios. La cita llega, además, en el año en el que Cáceres ostenta la condición de Capital Europea del Deporte 2026, un contexto que el Ayuntamiento quiere aprovechar para consolidar la ciudad como sede de competiciones de primer nivel.

Preparación para los Campeonatos de España

Para el Club Hadar, el torneo llega en un momento especialmente importante de la temporada. Nazaret Santano ha explicado que estas fechas son clave porque las gimnastas se encuentran preparando los Campeonatos de España absoluto individual y de equipos, que se celebrarán en junio. El individual tendrá lugar en Guadalajara y el de equipos en Castellón.

Marisa Rojo, por su parte, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y ha recordado que esta será ya la séptima edición del torneo, una prueba que ha ido ganando peso dentro del calendario deportivo de la ciudad.

Cartel del torneo. / E. P.

La concejala de Deportes también ha querido poner en valor el trabajo diario de los clubes cacereños, especialmente en disciplinas como la gimnasia rítmica, donde detrás de cada ejercicio hay "muchas horas de entrenamiento, sacrificio y dedicación" por parte de las deportistas y de sus familias.

Rodríguez ha animado a los vecinos de Cáceres y a los aficionados a asistir al torneo para apoyar a las participantes y disfrutar de "un espectáculo deportivo de gran belleza y calidad". "Estoy convencida de que volveremos a ofrecer la mejor imagen de Cáceres y de que esta competición será una magnífica experiencia tanto para las gimnastas como para el público", ha afirmado.