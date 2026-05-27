Cáceres refuerza su paraguas social con más de 1,28 millones en ayudas

El Ayuntamiento de Cáceres ha dado luz verde a tres líneas de ayudas sociales para 2026 que suman 1.284.246,44 euros y que buscan reforzar la atención a familias y personas en situación de vulnerabilidad. Las tres resoluciones, publicadas este martes en el Boletín Oficial de la Provincia, corresponden a las prestaciones económicas de emergencia social, las ayudas para suministros mínimos vitales y las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias.

Las convocatorias han sido aprobadas por el Consejo Rector del Instituto Municipal de Asuntos Sociales (Imas), reunido en sesión extraordinaria el pasado 19 de mayo, y abren la puerta a subvenciones destinadas a cubrir desde gastos básicos de alimentación, higiene o ropa hasta el pago de facturas de agua, luz y gas, alquileres, hipotecas, tratamientos médicos no cubiertos por el sistema público o situaciones puntuales de emergencia.

Tres bolsas de ayuda

La mayor cuantía corresponde a las ayudas extraordinarias de apoyo social para contingencias, con 482.173,84 euros. Esta línea está pensada para situaciones sobrevenidas, urgentes e inaplazables que no puedan ser afrontadas por la unidad familiar con medios propios ni mediante otros recursos públicos o privados. Podrán destinarse, entre otros conceptos, a alojamiento, equipamiento básico, gastos sanitarios o necesidades de primera urgencia.

A esta convocatoria se suman las prestaciones económicas de emergencia social, dotadas con 435.000 euros. De esa cantidad, 410.000 euros se reservan para ayudas generales, 8.000 euros para productos farmacéuticos, 5.000 euros para leche maternizada y 12.000 euros para alojamiento alternativo. Esta línea incluye ayudas para alimentación e higiene, vestido, calzado, electrodomésticos básicos, reparaciones menores en la vivienda, suministros, material escolar, comedores escolares, alquiler, hipoteca, medicación esencial, bonificación del transporte urbano y alojamiento temporal.

La tercera resolución corresponde a las ayudas para suministros mínimos vitales, con una dotación de 367.072,60 euros. Su objetivo es garantizar el acceso a los suministros básicos de la vivienda habitual durante este año. Se podrán cubrir facturas de energía eléctrica, gas natural, gas propano, agua potable, así como gastos de alta o reconexión en caso de interrupción por impago. La cuantía máxima anual será de 950 euros para unidades de convivencia de hasta dos miembros, 1.100 euros para las de tres o cuatro miembros y 1.200 euros para las de cinco o más.

Plazos y requisitos

Las solicitudes de las ayudas para contingencias y suministros mínimos vitales podrán presentarse hasta el 30 de noviembre de 2026, salvo que antes se agote el crédito disponible. En el caso de las prestaciones de emergencia social, el plazo se prolongará hasta el 10 de diciembre de 2026, también condicionado a la existencia de fondos.

Las tres convocatorias están dirigidas a personas o unidades familiares residentes en Cáceres que acrediten una situación de necesidad. En general, se exige estar empadronado y residir de forma efectiva en el municipio, aunque las bases recogen excepciones para casos de especial vulnerabilidad, como personas retornadas, transeúntes, refugiadas, solicitantes de asilo o situaciones humanitarias acreditadas por los Servicios Sociales.

El IMAS tramitará las ayudas mediante concesión directa y convocatoria abierta, por orden de presentación de solicitudes completas y hasta agotar el presupuesto. En todos los casos, las prestaciones tendrán carácter finalista, por lo que deberán destinarse exclusivamente al gasto para el que hayan sido concedidas.

Informe social

Las resoluciones también fijan que la valoración de las solicitudes estará vinculada a la intervención de los Servicios Sociales de Atención Social Básica, que deberán acreditar la necesidad, la urgencia y la adecuación de la ayuda solicitada. En las prestaciones de emergencia social, el expediente deberá incorporar un informe social municipal con el análisis de la situación individual y familiar.

Con estas tres convocatorias, el ayuntamiento refuerza el paraguas de protección social para este ejercicio, especialmente en los casos en los que una familia no puede afrontar por sí sola un gasto básico o una situación imprevista. La ayuda, en cualquier caso, quedará siempre condicionada al cumplimiento de los requisitos, a la justificación posterior del gasto y a la existencia de crédito suficiente.