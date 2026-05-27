Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Violencia de géneroMatías de PaulaHomenaje a RobeEl Periódico como fuente preferida en Google
instagramlinkedin

Feria de ganado

Cáceres honra la tradición ganadera en un emotivo homenaje en el Rodeo

La asociación Amigos de la Ribera del Marco homenajea este sábado a los profesionales que mantuvieron viva la tradición ganadera de la ciudad

Feria de ganado en septiembre de 1969. Tradición ganadera en Cáceres.

Feria de ganado en septiembre de 1969. Tradición ganadera en Cáceres. / Asociación de Amigos de la Ribera del Marco

Ángel García Collado

Ángel García Collado

Cáceres

Cáceres volverá a mirar este sábado hacia una de las estampas más ligadas a su memoria popular y ferial. La asociación Amigos de la Ribera del Marco ha convocado un homenaje a los ganaderos de la Feria de Cáceres, un acto que se celebrará el sábado 30 de mayo, a las 11.00 horas, en la escultura de la fuente del Rodeo.

La cita quiere servir para recordar a quienes durante generaciones han mantenido viva la relación de la ciudad con el campo, el ganado y una feria que durante décadas tuvo en el Rodeo uno de sus espacios más reconocibles. El cartel difundido por la organización resume ese espíritu con una imagen histórica, en la que aparecen varias caballerías junto al abrevadero, una escena que remite a la Cáceres ganadera y a la vida cotidiana de quienes acudían a la feria con sus animales.

Memoria de feria

El homenaje se presenta bajo el lema "En el rodeo" y busca reunir a vecinos, ganaderos y personas vinculadas a esta tradición en un punto cargado de simbolismo. La fuente del Rodeo forma parte de esa memoria urbana en la que la feria no solo era ocio, casetas y atracciones, sino también trato, campo, ganado y encuentro.

Desde la organización han animado a participar en este acto para "recordar a quienes mantienen viva nuestra tierra". Con esa convocatoria, Amigos de la Ribera del Marco quiere subrayar el papel de los ganaderos en la historia de la Feria de Cáceres y en la identidad de una ciudad que todavía conserva, en rincones como la Ribera del Marco y el Rodeo, parte de su vínculo con el mundo rural.

Noticias relacionadas y más

El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas y el punto de quedada será la escultura de la fuente del Rodeo, donde se desarrollará este reconocimiento público coincidiendo con los días centrales de la Feria de San Fernando.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniela y Daniel, la pareja venezolana que puso de moda las arepas en Cáceres, abre cuatro apartamentos turísticos
  2. Los hermanos Jiménez de Riolobos ponen otro ladrillo a su dominio en el concurso de albañilería de Cáceres
  3. Un camión de grandes dimensiones queda atrapado en pleno centro de Cáceres frente al Gran Teatro
  4. José María Gómez transforma la farmacia de El Rodeo de Cáceres: 'Algunas revistas de interiorismo se han fijado en el diseño
  5. El conductor del camión que quedó atrapado en Cáceres dio positivo en alcohol con una alta tasa
  6. Luto y dolor en Cáceres y en el Gran Teatro por la muerte del bueno de Ramón Castela
  7. Un coche queda destrozado tras un aparatoso accidente junto al parque del Rodeo de Cáceres
  8. Javi Cardenal, hostelero de Cáceres: 'Cabezarrubia es mi barrio, mi infancia en la Multitienda Ruyme y el Trenecito, mis amigos, mi vida y mi pasión

De maestra a emprendedora: la historia de Lourdes Laborda y su apuesta por recuperar la moda infantil clásica en Cáceres

De maestra a emprendedora: la historia de Lourdes Laborda y su apuesta por recuperar la moda infantil clásica en Cáceres

El espectáculo gratuito que reunirá en Cáceres a 130 gimnastas de España y Portugal

El espectáculo gratuito que reunirá en Cáceres a 130 gimnastas de España y Portugal

Natación en Cáceres: estas son las plazas y las tarifas reducidas para este verano

Natación en Cáceres: estas son las plazas y las tarifas reducidas para este verano

Senderismo Gay Extremadura: más de una década uniendo al colectivo LGTBI con rutas por Cáceres, Trujillo, Badajoz o Mérida

Senderismo Gay Extremadura: más de una década uniendo al colectivo LGTBI con rutas por Cáceres, Trujillo, Badajoz o Mérida

"La Historia también es una ciencia": el grito del Javier García Téllez de Cáceres en favor de las Humanidades

"La Historia también es una ciencia": el grito del Javier García Téllez de Cáceres en favor de las Humanidades

Eucaristía previa a los toros en la Era de los Mártires de Cáceres: celebración religiosa este viernes

Eucaristía previa a los toros en la Era de los Mártires de Cáceres: celebración religiosa este viernes

Cáceres honra la tradición ganadera en un emotivo homenaje en el Rodeo

Cáceres honra la tradición ganadera en un emotivo homenaje en el Rodeo

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Poetas necesarios para tanta turbulencia"

Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Poetas necesarios para tanta turbulencia"
Tracking Pixel Contents