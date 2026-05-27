Cáceres honra la tradición ganadera en un emotivo homenaje en el Rodeo

Cáceres volverá a mirar este sábado hacia una de las estampas más ligadas a su memoria popular y ferial. La asociación Amigos de la Ribera del Marco ha convocado un homenaje a los ganaderos de la Feria de Cáceres, un acto que se celebrará el sábado 30 de mayo, a las 11.00 horas, en la escultura de la fuente del Rodeo.

La cita quiere servir para recordar a quienes durante generaciones han mantenido viva la relación de la ciudad con el campo, el ganado y una feria que durante décadas tuvo en el Rodeo uno de sus espacios más reconocibles. El cartel difundido por la organización resume ese espíritu con una imagen histórica, en la que aparecen varias caballerías junto al abrevadero, una escena que remite a la Cáceres ganadera y a la vida cotidiana de quienes acudían a la feria con sus animales.

Memoria de feria

El homenaje se presenta bajo el lema "En el rodeo" y busca reunir a vecinos, ganaderos y personas vinculadas a esta tradición en un punto cargado de simbolismo. La fuente del Rodeo forma parte de esa memoria urbana en la que la feria no solo era ocio, casetas y atracciones, sino también trato, campo, ganado y encuentro.

Desde la organización han animado a participar en este acto para "recordar a quienes mantienen viva nuestra tierra". Con esa convocatoria, Amigos de la Ribera del Marco quiere subrayar el papel de los ganaderos en la historia de la Feria de Cáceres y en la identidad de una ciudad que todavía conserva, en rincones como la Ribera del Marco y el Rodeo, parte de su vínculo con el mundo rural.

El encuentro tendrá lugar a las 11.00 horas y el punto de quedada será la escultura de la fuente del Rodeo, donde se desarrollará este reconocimiento público coincidiendo con los días centrales de la Feria de San Fernando.