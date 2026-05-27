Casa Cristóbal, el bar con terraza de Carrefour donde comer por 10 euros

Nuestro recorrido por Cáceres nos lleva directamente hoy a la galería comercial del Carrefour, donde siempre es obligatorio hacer una parada en Casa Cristóbal, que además cuenta con terraza, tan necesaria ahora que aprietan los calores. La carta de Casa Cristóbal se mueve en una línea muy cacereña: productos conocidos, platos abundantes y precios expuestos con claridad. Entre las opciones figuran la ensalada mixta por 10 euros, el revuelto de trigueros y gambas por 11,50 euros, el revuelto de criadillas y boletus por 12,50 euros y los huevos rotos con jamón o con gulas por 13,50 euros.

También aparecen varias referencias de croquetas: de jamón y de bacalao por 10 euros, de rabo de toro por 11,50 euros y de setas y boletus por 11,50 euros. En el apartado de pescado y fritura, la carta incluye calamares a la romana por 14,50 euros, chocos fritos por 11 euros, boquerones fritos por 13,50 euros, sepia a la plancha por 17 euros y gambas orly por 12 euros. Ibéricos, carne y cocina de casa. La parte más contundente llega con platos como el solomillo de cerdo con Torta del Casar, a 13,50 euros, la carrillera en salsa, a 15 euros, o las morcillas de Arroyo, a 11,50 euros. También se ofrecen morcillas con tomate por 15,50 euros, salchichas frescas por 11,50 euros, churrasco de pollo por 13,50 euros y lágrimas de pollo con miel y mostaza por 14 euros.

El toque ibérico aparece en el secreto ibérico, a 17,50 euros, y en el abanico ibérico a la plancha, a 18 euros. La tortilla de patatas figura como plato por encargo, a 12,50 euros, un detalle que encaja con esa cocina de bar de toda la vida en la que el cliente sabe qué va a encontrar.

Bocadillos y desayunos

Casa Cristóbal también funciona como parada para comer algo rápido. Los bocadillos se mueven entre los 6 y los 6,50 euros, con opciones de jamón serrano, chorizo ibérico, salchichón ibérico, queso de oveja, beicon con queso, lomo a la plancha con queso, prueba de cerdo, calamares a la romana y pechuga de pollo a la plancha.

Para desayunar, la carta recoge tostadas con mantequilla y mermelada, aceite de oliva o aceite con tomate por 1,50 euros. También hay opciones de paté ibérico y cachuela por 2 euros, parisina por 2,50 euros, parisina con huevo por 3 euros, aguacate con tomate y queso blanco por 3,50 euros y parisina con queso de oveja por 4,50 euros.

Fotogalería | Casa Cristóbal: comer por 10 euros en Cáceres / Miguel Ángel Muñoz

El área comercial interior del Carrefour de Cáceres reúne además de hostelería, farmacia, lotería, telefonía, accesorios, mascotas y tiendas de impulso. Entre todos los servicios destaca el fotomatón Photo-Me, que ofrece fotos divertidas y retratos de cuatro poses desde 2 euros. Cuenta con una farmacia de 12 horas, con servicios como atención farmacéutica, dermoconsejo, fitoterapia, control de colesterol, control de glucosa, determinaciones analíticas, ortopedia, asesoramiento nutricional y educación sanitaria.

En el apartado de telefonía y tecnología aparece Neksus, con marcas como Orange, Yoigo, MásMóvil y Jazztel, además de un expositor de Digi situado en el pasillo. También está Oh! Casafundas, especializada en reparación de móviles en el acto, fundas, protectores, auriculares, cargadores, altavoces, soportes y otros accesorios.

Bolsos, golosinas, mascotas y lotería

La oferta comercial se completa con Casa de los Bolsos, que muestra bolsos, maletas y artículos de viaje, y con Belros, tienda asociada a productos de impulso como golosinas, frutos secos o salados. En la zona también se aprecia Planeta Animal, un establecimiento dedicado a productos para mascotas.

Otro punto de actividad es la Administración número 13, "La 13", de Loterías y Apuestas del Estado, con carteles de premios vendidos y publicidad de sorteos. A su alrededor se concentran accesos, cartelería de servicios y tránsito de clientes que entran o salen del hipermercado.

Entre los elementos más llamativos está el fotomatón Photo-Me. La máquina anuncia "fotos divertidas" a partir de 2 euros y nuevos retratos de cuatro poses, con modelos de impresión tipo vintage, retratos y composiciones más desenfadadas y nos recuerda que aún, sí, existen los fotomatones.