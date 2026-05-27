Danza, música y cine en Cáceres: planes culturales para disfrutar esta semana en la ciudad

Múltiples opciones en la ciudad.

'Arcaelum' llega al Gran Teatro de Cáceres con una propuesta de danza clásica y urbana

El Gran Teatro de Cáceres acoge este miércoles, a las 20.30 horas, la representación de Arcaelum: un viaje a través del alma, una propuesta de danza clásica y urbana de la compañía Danza Femae que invita al espectador a adentrarse en un recorrido introspectivo a través del lenguaje corporal. La obra explora la búsqueda de la identidad personal a través de los sentimientos, la sensibilidad y la conexión con la belleza que rodea al ser humano, pero que muchas veces pasa desapercibida. Sobre el escenario, personajes alegóricos y fantásticos guiarán al público por un universo onírico lleno de caminos inexplorados, donde el descubrimiento final reside en uno mismo. La puesta en escena se acompaña además de una banda sonora con música original, creada para envolver al espectador en una atmósfera mística y vibrante que convierte la representación en una experiencia visual y sensitiva.

Cartel oficial del evento en Cáceres. / Gran Teatro de Cáceres

La Orquesta de Extremadura vuelve a Cáceres con un concierto este 29 de mayo

La Orquesta de Extremadura ofrecerá un concierto este jueves, a las 20.00 horas en el Palacio de Congresos de Cáceres, dentro de su programación musical de esta temporada. La formación extremeña volverá a subirse al escenario con una propuesta que combinará calidad artística y cercanía con el público. La Orquesta de Extremadura, creada en el año 2000, se ha consolidado como una de las principales instituciones culturales de la región y como un referente musical dentro y fuera de Extremadura. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado una intensa actividad artística y pedagógica, llevando la música sinfónica a numerosos municipios extremeños y colaborando con directores, solistas y compositores de prestigio nacional e internacional.

Además de su programación habitual de conciertos, la OEX mantiene un firme compromiso con la difusión de la música clásica y la formación de nuevos públicos a través de actividades educativas y proyectos culturales dirigidos a diferentes generaciones. El concierto de este jueves en Cáceres supone una nueva oportunidad para disfrutar en directo de una de las agrupaciones musicales más representativas de la comunidad autónoma.

La Filmoteca proyecta 'Your Name', la aclamada película de Makoto Shinkai

La Filmoteca de Cáceres acogerá este jueves a las 20.30 horas, la proyección de Your Name, la reconocida película de animación japonesa dirigida por Makoto Shinkai. La cinta, incluida en el ciclo Foco Festivales, se convirtió en un fenómeno internacional tras su estreno en 2016 gracias a su cuidada estética y a su emotiva historia. La película narra la conexión inexplicable entre dos adolescentes que comienzan a intercambiar sus cuerpos pese a no conocerse, quedando unidos por un misterioso vínculo marcado por el paso de un cometa. Con una duración de 106 minutos, Your Name ofrece una experiencia visual y emocional que ha conquistado tanto a los amantes del anime como al público general, consolidando a Shinkai como uno de los grandes referentes del cine de animación actual.