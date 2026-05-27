Domingo Barbolla, sociólogo de Cáceres: "Poetas necesarios para tanta turbulencia"

Difícil es saber qué es ser hoy poeta, quiénes son la voz de la conciencia de los hombres y en qué dirección mira esta para buscar nuevos horizontes que nos permitan seguir vivos. Voces que enderezan el rumbo en la tétrica diáspora por el universo, esa ramplona marcha hacia ninguna parte, mas dibujado debe quedar un horizonte claro y nítido revestido de la lógica estética asemejada a los dioses para los hombres mirarse con agrado a los ojos de su propia vida.

Dibujar las aristas en contornos de colores mil será, ha de ser, una de sus múltiples tareas, otra adornar con relatos de paz el tragin movimiento de la violencia poseedora de los dones de la muerte: ¡dificultad máxima para nuestra especie! Engañar a la mente humana creando espejismos de pronto oasis a poblar será otra de las realidades a crear por estos actores del escenario de la vida, malabaristas en lo posible e ilusionistas de un futuro posible sacada de la nada, tarea ardua pero posible y necesaria en este recorrido por el tiempo y el espacio de un algo que no sabemos –ni ellos- definir. ¡Os necesitamos, poetas de la vida! Sin vosotros la oscuridad seguirá oráculo permanente, las olas se alzarán buscando nuestra zozobra en este mar agitado por ellas mismas, la esperanza desvirtuada por la lógica de la soledad de nuestra especie.

Poetas, agitad vuestro mimo sin palabras, dejadnos dicho qué somos y hacia dónde vamos, lo necesitamos, lo necesitamos. Cuando amamos no necesitamos a los poetas, pero en su ausencia es lo único que nos aparta de la locura y de la turbulencia del hoy en nuestra sociedad. Lo vemos en las primeras portadas de los periódicos en los que apropiarse de lo público y la guerra parece el eslogan del momento. Poetas de todos los tiempos, decidnos con vuestra escasa literatura cómo salir de este enredo. Nombradlo en breves versos.