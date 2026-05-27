Tauromaquia
Eucaristía previa a los toros en la Era de los Mártires de Cáceres: celebración religiosa este viernes
La eucaristía se celebrará a las 11.00 horas en el coso cacereño, añadiendo un componente espiritual a los festejos taurinos de la Feria de San Fernando
La Plaza de Toros de Cáceres será escenario este viernes 29, a las 11.00 horas, de una celebración de la eucaristía, tal y como muestra el cartel difundido en las últimas horas dentro del ambiente previo a los festejos taurinos de la Feria de San Fernando.
La convocatoria se ha anunciado bajo el lema "Celebración de la Eucaristía" y sitúa la cita en el propio coso cacereño, un espacio que estos días vuelve a concentrar parte de la actividad festiva de la ciudad con motivo de la feria. El cartel aparece acompañado de imágenes de una misa celebrada en el recinto y de la capilla de la plaza, uno de los elementos más simbólicos del interior del edificio.
Una cita religiosa en plena feria
La eucaristía se celebrará por la mañana, antes de que continúe la programación taurina prevista estos días en la Era de los Mártires. La imagen difundida incluye también el logotipo de Lances de Futuro, empresa responsable de la organización de la feria taurina cacereña.
La celebración añade así una vertiente religiosa a una semana marcada por el regreso de los toros al calendario festivo de Cáceres, con un programa que ha despertado expectación entre los aficionados y que coincide con los días centrales de la Feria de San Fernando.
Se celebrará unas horas después de que haya tenido lugar la primera cita taurina del año en la ciudad con la novillada de Tomás Bastos, Darío Romero y David Gutiérrez del jueves. Ese mismo viernes, por su parte, torearán Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez.
El cartel de la eucaristía concede especial protagonismo a la capilla de la plaza, vinculada tradicionalmente a los momentos previos de los festejos. En esta ocasión, sin embargo, el recinto abrirá sus puertas por la mañana para una celebración abierta en torno a la eucaristía. Una hora después tendrá lugar
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