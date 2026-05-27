San Fernando
La feria más animal que recuerda Cáceres
Antes de las atracciones, la feria cacereña era un mercado rural a gran escala donde predominaban vacas, ovejas y caballos
La actual Feria de San Fernando poco tiene que ver con sus orígenes. Mucho antes de las casetas, las atracciones o los conciertos, la gran cita festiva de la ciudad fue, ante todo, una gigantesca feria ganadera. Vacas, ovejas, caballos, mulas, burros y corrales improvisados ocupaban entonces los espacios donde hoy predominan la música y el ocio. Aquella fue la “feria más animal” que aún recuerdan generaciones de cacereños.
Circa siglo XIII
Aunque los antecedentes históricos se remontan al siglo XIII, cuando el Fuero de Cáceres ya recogía intercambios comerciales ligados al ganado, la consolidación de la feria moderna llegó a finales del siglo XIX. En una ciudad profundamente vinculada al campo y a la economía agroganadera, el Ayuntamiento y los grandes propietarios impulsaron la creación de una gran feria anual que sirviera para atraer negocio y actividad económica.
La primera Feria de Mayo oficialmente reconocida data de 1896, bajo la alcaldía de Nicolás Carvajal Cabrero. Su primera ubicación fue la zona de El Rodeo, un espacio que acabaría quedando unido para siempre a la memoria colectiva de la ciudad. Posteriormente, la feria se trasladó a los alrededores de la antigua estación de trenes —la actual zona de Los Fratres— y finalmente al antiguo campo de aviación, donde continúa celebrándose hoy.
El cronista oficial de Cáceres, Fernando Jiménez Berrocal, recuerda que aquellas ferias “eran una necesidad económica para activar el comercio durante unos días”. Desde finales del siglo XIX, añade, se convirtieron en “el principal reclamo para atraer forasteros y realizar todo tipo de transacciones comerciales” en una ciudad que todavía no había desarrollado plenamente su industrialización.
Mercado rural a gran escala
La feria era entonces un auténtico mercado rural a gran escala. Los animales no formaban parte del entretenimiento, sino que constituían una herramienta esencial para trabajar el campo y desplazarse. En las fotografías históricas conservadas por el Archivo Municipal aparecen cercados llenos de reses, corrillos de tratantes y operaciones que se cerraban con un simple apretón de manos.
Ganaderos y comerciantes llegaban desde distintos puntos de Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Andalucía para comprar y vender ganado. Muchos acudían para ampliar rebaños, adquirir caballos o hacerse con mulas y burros imprescindibles para las labores agrícolas en una época en la que los vehículos a motor todavía no habían irrumpido en el mundo rural.
Con el avance de la mecanización y la transformación económica del campo, la tradicional feria del ganado fue perdiendo peso hasta convertirse en un símbolo casi testimonial a finales de los años 70. Sin embargo, la nostalgia por aquella feria sigue muy viva en Cáceres, hasta el punto de que asociaciones locales han impulsado en los últimos años la recuperación de concentraciones mulares, asnales y caballares para mantener viva una de las tradiciones con más raíces de la ciudad.
En realidad, la feria nunca estuvo ligada a una gran devoción religiosa popular hacia San Fernando, ya que en Cáceres no existe una imagen ni una tradición de culto comparable a otras festividades patronales. El verdadero motor de la celebración fue siempre el negocio ganadero y el movimiento económico que generaba durante varios días en la ciudad. Por eso, durante décadas, hablar de la Feria de Mayo era hablar de ganado, tratantes, corrales y comercio en una capital que vivía mirando al campo.
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