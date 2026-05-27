La feria ilumina todo Cáceres y arranca la semana grande con conciertos gratis, macrocasetas, toros y cacharritos

Feria, ilusión, alegría desbordante y fuegos artificiales. Cáceres ya ha prendido por completo San Fernando. El recinto ferial ha dado este martes el salto definitivo a los días grandes de San Fernando con el encendido oficial en una jornada marcada por el tirón familiar del Día del Niño, los descuentos en los cacharritos y el regreso de una de las imágenes más esperadas del calendario festivo de la ciudad: el ferial iluminado con más de medio millón de puntos de luz led.

Durante la tarde hubo mucho movimiento en el ferial. La mayoría de las casetas abrían por primera vez y a todo esto había que añadirle las rebajas que los feriantes habían puesto en las atracciones con motivo del segundo Día del Niño. Si a todo esto le añades que, ya por la noche, llega uno de los momentos más ansiados de la feria con el encendido oficial se crea una fórmula perfecta que provoca que todo salga como salió ayer.

Galería | Encendido de la Feria de Cáceres /

El encendido ha servido como arranque simbólico de una feria que había comenzado días antes con la preferia, pero que desde este martes concentra ya buena parte de su actividad en el recinto ferial, el paseo de Cánovas, el recinto hípico y la Era de los Mártires.

El primer gran tirón

La jornada ha tenido ambiente desde la tarde. Los cacharritos han sido el principal reclamo para los más pequeños y también para muchas familias que han aprovechado la reducción de precios para estrenar la feria antes del fin de semana, pese a que se trataba de un día laborable. La programación incluye además la franja de feria inclusiva, con atracciones sin música entre las 19.00 y las 21.00 horas, una medida pensada para facilitar el disfrute del recinto a personas con sensibilidad auditiva u otras necesidades.

El momento central ha llegado con el encendido oficial. El recinto cuenta este año con 60 arcos festivos y dos pórticos de grandes dimensiones, una iluminación ornamental que vuelve a convertir el ferial en el principal punto de encuentro de estos días.

Toros en la Era de los Mártires

La feria mantendrá también su programación taurina en la plaza de toros Era de los Mártires, uno de los escenarios tradicionales de San Fernando. Los festejos están previstos para los días jueves 28, viernes 29 y domingo 31 de mayo, todos ellos a las 19.00 horas..

El jueves será el turno de la novillada con picadores, en la que participarán jóvenes figuras de la tierra como Tomás Bastos, Darío Romero o David Gutiérrez, que lidiarán las reses de Macandro. El viernes será el turno de Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez con animales de Juan Pedro Domecq. Cerrará la feria taurina el festejo del domingo con Alejandro Talavante, Emilio de Justo y la alternativa de Julio Méndez con toros de Puerto de San Lorenzo-La Ventana del Puerto y El Pilar.

La cita taurina se suma así a un calendario que combina propuestas familiares, música, deporte, actividades infantiles y actos pensados para distintos públicos. El jueves llegará, además, uno de los primeros días fuertes, con festejo taurino por la tarde y concierto de Nueva Línea, junto a los DJs Paco Pill y Brisa, por la noche en el recinto hípico.

Cánovas también entra en feria

La actividad no se ha limitado al ferial. El paseo de Cánovas ha estrenado también la Feria Agroalimentaria y de Artesanía, que permanecerá abierta durante los días centrales con horario de mañana y tarde. Este espacio volverá a funcionar como complemento urbano de San Fernando, con puestos, ambiente de paseo y actividades familiares previstas durante la semana.

La feria continuará este miércoles con nuevas actividades en Cánovas, la franja inclusiva en el recinto ferial y propuestas infantiles en distintos puntos de la ciudad. A partir del jueves llegarán algunos de los platos fuertes del programa, con los toros en la Era de los Mártires, la música en el recinto hípico y el incremento progresivo del ambiente de cara al fin de semana.

Más autobuses y nuevos accesos

El Ayuntamiento ha reforzado el transporte urbano para facilitar la llegada al ferial. Este martes se han incorporado servicios especiales de autobús desde la tarde, dentro de un dispositivo que crecerá durante los próximos días y que tendrá su mayor despliegue el viernes y el sábado, coincidiendo con las jornadas de mayor afluencia.

La movilidad es una de las novedades de esta edición. A los accesos habituales desde las glorietas del Ferial y de Ceres Golf se suma una nueva conexión desde Casa Plata, a través de la calle Trashumancia y la calle La Calzada, atravesando la zona de las obras de la ronda Sureste. El objetivo municipal es descongestionar el tráfico y repartir mejor las entradas al recinto.

Con las luces ya encendidas, Cáceres entra ahora en la parte más intensa de San Fernando. Por delante quedan los conciertos, los toros, las actividades infantiles, la feria inclusiva, la programación en Cánovas y un fin de semana que volverá a medir el pulso real de una feria que ha arrancado mirando al cielo del ferial.