Cuando la Feria de Cáceres olía a ganado y sonaba a clarines

Hace medio siglo la Feria de Cáceres era uno de los grandes acontecimientos de la ciudad. Tres elementos marcaban su desarrollo: el mercado de ganados, la feria taurina y las actuaciones musicales. La ciudad se presentaba ante los lectores como un espacio de luz, pero condicionado por la climatología, ya que la compra-venta de ganado y las corridas de toros se vieron afectadas por la lluvia ese año. La feria de 1976 sorteó las dificultades meteorológicas y por eso hubo una participación desigual. La lluvia retrasó o enfrió algunas expectativas, pero no impidió que la ciudad viviera sus días grandes, con toros, teatro, casetas, cines, discotecas y real de feria.

La lluvía desluce los tratos

Uno de los asuntos más interesantes es el mercado de ganados, que entonces seguía siendo una parte central de la feria. La crónica titulada «La lluvia desanimó el mercado de ganados» señala que, como era tradicional, más de la mitad de las transacciones se habían realizado el día anterior. En total concurrieron 450 ejemplares de ganado equino, entre 2.500 y 3.000 cabezas de vacuno y unas 1.500 cabezas de ganado lanar. Son cifras espectaculares si las comparamos con las que actualmente registran ferias como la Agroganadera de Trujillo, la Feria de Albalá o la Feria de Zafra. Las cifras económicas son también muy elocuentes, pues se vendieron vacas del país o retintas por unas 40.000 a 45.000 pesetas. El ganado vacuno de año se pagó entre 25.000 y 30.000 pesetas. Las yeguas alcanzaban aproximadamente las 45.000 pesetas. Las hembras mulares se situaban entre 20.000 y 30.000 pesetas. Mientras que las ovejas se pagaban a unas 3 pesetas el kilo de lana si estaban lanadas, y a 30 o 31 pesetas si estaban peladas.

El mercado tenía peso económico, pero se celebraba con incomodidades. Se menciona la falta de instalaciones adecuadas para los ganaderos, los problemas sanitarios y el peligro de la proximidad del ganado al ferial. Es decir, una feria todavía muy ligada al mundo rural, pero que empezaba a mostrar síntomas de necesidad de modernización.

Otro aliciente de las ferias eran las actuaciones de grandes figuras de la música, aunque en esta ocasión en discotecas de la ciudad: Lorenzo Santamaría y Miguel Gallardo. El primero triunfaba en 1976 con dos de los mayores éxitos de su carrera: su emblemático tema 'Para que no me olvides' y la balada 'Si tú fueras mi mujer'. El pasado 10 de mayo ofreció un concierto de despedida en el auditorio de Cáceres. Por su parte, Miguel Gallardo, de voz melosa, era el amo de las baladas con ‘Otro ocupa mi lugar’.

El diario EXTREMADURA publicó un número especial, de 36 páginas, cuando lo habitual eran 16 y otra curiosidad es que esa semana pasó a distribuirse por las mañanas.

Una ciudad ‘luminosa’

La página titulada ‘Cáceres, ciudad de luz, simpatía y amistad’ ofrece un tono mucho más lírico y sentimental. Es una visión de la ciudad muy propia de la época: Cáceres aparece como una ciudad hospitalaria, luminosa, amable y cordial, capaz de atraer visitantes por su belleza monumental y por el ambiente de sus fiestas. La autora, Isabel Alía Pazos, escribe desde una mirada muy afectiva. Habla de Cáceres como una ciudad que ha vivido jornadas de convivencia, congresos, reuniones y visitas, y que conserva una identidad basada en la luz, la simpatía y la amistad.

En cuanto al cartel de toros cabe destacar que se programaron dos corridas. El sábado 29 de mayo se lidiaron ejemplares de la ganadería de Herederos del Marqués de Albayda, para Santiago Martín ‘El Viti’, Dámaso González y Pedro Moya ‘Niño de la Capea’. El domingo 30 de mayo, los toros de la ganadería de Don Luis Passanha correspondieron a Ángel Teruel, Francisco Rivera ‘Paquirri’ y Paquito Esplá. También cerraban los festejos un espectáculo cómico-taurino de el Chino Torero y sus enanos rejoneadores.

En sus páginas, EXTREMADURA presta mucha atención a una ausencia importante: Joselito Romero, que no toreó en Cáceres pese a ser un nombre esperado. La crónica titulada «Joselito Romero, una ausencia y un recuerdo» explica que su falta generó decepción, aunque también se recuerda a Sánchez Cáceres, sacrificado en su alternativa y muy presente en la memoria taurina local.

El propio Alviz reconoce que se le saltaron las lágrimas al ocupar el lugar de Joselito Romero. No solo hubo toros, sino también carga emocional, sustituciones, expectativas y nervios. «Esplá, un torero preocupado por un examen de Historia», es una de las piezas más curiosas. En una entreviste se presenta a un torero jovencísimo, de 17 años, que alternaba el ruedo con los estudios: mientras toreaba en Cáceres, estaba pendiente de un examen de Historia. Es una anécdota magnífica que destaca el tono humano y costumbrista de aquellas crónicas taurinas de antaño.

‘Naranjito’,murió en la pista”

Un luctuoso suceso aconteció durante las pruebas hípicas. El hecho ocurrió durante el concurso hípico nacional que se celebraba en Cáceres con motivo de la feria. La prueba tenía una gran expectación de público, pero quedó marcada por el accidente sufrido por ‘Naranjito’, caballo del capitán Márquez Tosina.

El accidente se produjo en la última serie de la prueba, concretamente en el segundo obstáculo. El caballo chocó con fuerza contra el suelo y sufrió una lesión irreversible: se fracturó una vértebra cervical. Aunque se intentó reanimarlo, todos los esfuerzos fueron inútiles y el animal murió en la propia pista. El jinete, el capitán Márquez Tosina, resultó ileso, aunque visiblemente afectado.