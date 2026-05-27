El especial de la feria de Cáceres de El Periódico Extremadura arrasa entre los lectores

El Periódico Extremadura ha publicado este miércoles un especial de la Feria de San Fernando de Cáceres que está arrasando entre los lectores de la ciudad. Paseando por Cánovas, es siempre habitual encontrar a personas que están leyendo el diario a todas horas, pero hoy había un especial énfasis en las páginas dedicadas a esta publicación.

El especial está compuesto por un total de doce páginas más una gran presencia en la portada de la edición impresa del periódico. En él, se recoge el arranque de la feria con las imágenes del encendido, la evolución durante toda la historia, una entrevista con el alcalde, Rafa Mateos, un recuerdo a los 130 años de ferias en Cáceres redactado por Fernando Jiménez Berrocal, cronista oficial de la ciudad, una entrevista exclusiva con José María Garzón, empresario taurino que explota la Era de los Mártires, la programación de restaurantes como La Pacheca u Oquendo, la programación de la Caseta Municipal, la feria animal, una entrevista con la concejala de Festejos, Soledad Carrasco, los conciertos gratuitos, la feria de hace 50 años y la gran portada de esta edición de la feria.

Santos, un vecino de Cañamero que ha residido en Cáceres durante prácticamente toda su vida, cuenta que "le encantaría acudir este año a la feria, pero por un problema leve de salud no podrá hacerlo". Lo dice con pena, pero al menos se congratula por poder leer con todo detalle cómo están siendo los primeros días de feria a través de este diario.

Jéssica es una mujer madrileña de 40 años que vive en la ciudad desde hace 23 y que se confiesa como una gran enamorada de la feria, aunque ahora ya la vive de una forma distinta: "Antes tenía una gran pasión y alegría, pero ahora todo ha cambiado. Tengo dos hijas y las acompaño siempre que puedo al ferial. La mayor ya va sola, pero la pequeña todavía quiere ir a los cacharritos, y la acompañamos".

Jorge Galeano viene todavía de más lejos. Este hombre de 73 años es un colombiano que en apenas tres meses se ha enamorado perdidamente de Cáceres y de toda España. Salió de su país por una investigación sobre sus antepasados, pero se ha dado cuenta de que en la capital cacereña se vive "muy bien". "La feria debe ser increíble. Regreso este sábado y me gustaría visitarla. Anoche me impactó mucho ver los fuegos artificiales", concluye.

Así, entre quienes no podrán pisar el ferial pero lo siguen desde el papel, quienes lo viven ahora de la mano de sus hijos y quienes acaban de descubrir Cáceres con asombro, el especial de El Periódico Extremadura ha convertido la feria en algo más que una programación: en una forma de reconocerse en la ciudad, de leerla y de celebrarla incluso antes de llegar a los cacharritos.