"La feria de día puede convivir con el recinto ferial de Cáceres si hay horarios lógicos"

P. ¿Cuál es la gran novedad real de la Feria de San Fernando de este año?

R. La feria de Cáceres es muy característica, muy fija, y funciona bien todo lo que ya existe. Por eso las novedades son pequeñas, pero tienen sentido. Una de ellas está en los toros. Este año la programación incorpora un festejo más, una novillada, y como sabemos por experiencia que a las novilladas van muchos más niños, vamos a sacar una crónica taurina infantil. Será una revista inclusiva en la que los niños podrán ser entrevistadores de los novilleros, conocer cuál es el guarismo del toro, de dónde viene y después sellarlo con un certificado oficial del Ayuntamiento para darle un poquito más de importancia.

P. ¿Y en el recinto ferial?

R. Este año hemos intentado ser más organizativos en la entrada de las atracciones. Es una labor muy fuerte y conjunta con la Policía Local. Desde el 17 de mayo están allí. Se han cortado todos los perímetros de acceso y solo se puede entrar por uno para comprobar que todas las atracciones que llegan tienen todos sus papeles y son cien por cien seguras.

P. Uno de los grandes retos sigue siendo la reducción del número de casetas. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo?

R. El año pasado quisimos dar una vuelta de rosca con las casetas de animación. Las que conocemos normalmente son las casetas discoteca, y de esas hay seis. Con las de animación intentamos revisar toda la documentación y todo el papeleo, bajamos muchísimo el canon y quitamos muchas tasas de servicios para que salieran más económicas. Queríamos que no solo vinieran grandes empresarios, sino también grupos, asociaciones de amigos o colegios profesionales. Este año hay cinco casetas de animación. Evidentemente tenemos que seguir trabajando para que ese espacio sea cada vez más atractivo para todos esos colectivos y puedan acercarse a la feria.

P. Algunos caseteros se han quejado de que se potencia más la feria de día en el centro que la del ferial. ¿Cómo se busca ese equilibrio?

R. Es muy complicado. Entiendo los intereses de los caseteros de la feria y también los intereses del sector hostelero de la feria de día, como la conocemos. Lo que hicimos el año pasado y lo que hemos hecho este año es intentar buscar un equilibrio. La feria de día puede desarrollarse en el centro con todas las garantías, con charangas y conciertos de pequeño formato, pero hasta las siete de la tarde. No soy partidaria de prohibir ni una cosa ni la otra. Habrá cacereños a los que les guste irse directamente a la feria y otros que prefieran comer primero por el centro y luego subir al ferial. Creo que el equilibrio está en los horarios. Tienen que ser lógicos.

P. La feria dura ya diez días. ¿Qué tiene que ofrecer el ferial para que los cacereños vuelvan más de un día?

R. En preferia, por ejemplo, el concurso hípico ayuda mucho. Este año, además, la entrada es totalmente gratuita, a diferencia de otros años, que era de pago. Volvemos con el formato de apuestas y con jinetes importantes a nivel nacional e internacional. Que haya una actividad en el recinto hípico, que está junto al ferial, favorece que el flujo de gente se mueva después hacia las atracciones o hacia las casetas.

P. También se ha cambiado el formato de los conciertos. ¿Cómo está funcionando?

R. Muy bien. El concierto de Antonio José es completamente gratuito y este año quisimos cambiar ese formato para que todos los cacereños, cacereñas y la gente de los alrededores puedan disfrutarlo sin que suponga un coste. A la vista está que funciona, porque ya se han descargado alrededor de 14.000 entradas. Eso nos da la razón de que estos conciertos, en este formato, funcionan en la feria.

P. La Caseta Municipal cambia de empresario y Fernando Martín quiere darle un aire más andaluz. ¿Encaja esa idea con la feria cacereña?

R. Creo que ese toque más andaluz tiene que ver con las características que quiere darle al contenido de la caseta, no con convertirla en una caseta de Andalucía. La Caseta Municipal se licita todos los años y cada empresario tiene una horquilla muy grande para trabajar con libertad en el contenido que cree que puede funcionar mejor. En los últimos años ha tenido una programación de muchísima calidad en conciertos y actividades. Ahora Fernando quiere retomar esa feria de día en el propio recinto ferial, que era algo que también nos demandaba mucha gente. Puede ser un giro importante para que la gente vuelva a ir a la feria no solo a las siete u ocho de la tarde, sino también a comer, a disfrutar de música en directo y a quedarse allí hasta la noche.

P. ¿Hay que dar una vuelta al concurso de saltos o a la feria de ganado para que atraigan a más público?

R. El concurso hípico funciona bien, pero con la feria de ganado ya estamos intentando dar pasos. El año pasado invitamos a colegios para que los niños pudieran acudir, ver los animales y conocer esa forma de trabajo entre unos y otros. La feria funciona perfectamente entre los expertos del sector, pero en cuanto a público tenemos que darle más fuerza.

P. ¿Considera que el regreso de los toros es uno de los mayores éxitos del mandato de Rafa Mateos?

R. Creo que sí. Para mí el éxito es haber recuperado la elegancia que tenía la Era de los Mártires y que ahora esté conservada y mantenida. Es un Bien de Interés Cultural y quienes tenemos responsabilidad pública estamos obligados a defenderlo, mantenerlo y conservarlo. Pero nuestra idea no es solo hacer festejos taurinos. Empezamos con Rozalén y ahora hemos anunciado un bloque de conciertos de primer nivel en la plaza de toros. En cuanto a los festejos, el primer año podía pensarse que el lleno se debía a la euforia de volver después de tantos años con la plaza cerrada. El segundo año era el que ponía encima de la mesa el compromiso del aficionado. Y este año la respuesta vuelve a ser muy buena, con la renovación de abonos antiguos y muchos nuevos abonados.

P. ¿Cree que se volverá a colgar el cartel de "no hay billetes"?

R. En las corridas de toros no tengo ninguna duda. La corrida con Juan Ortega, Roca Rey y Marco Pérez genera muchísima expectación. Y el domingo, con tres toreros extremeños, Julio Méndez tomando la alternativa junto a Alejandro Talavante y Emilio de Justo, creo que estará hasta la bandera. Con la novillada vamos a ver, pero la gente la demandaba mucho. Además, creo que irán muchos niños, porque se ven más reflejados en los novilleros y porque hay una relación más cercana con ellos. Ojalá también se cuelgue el cartel de "no hay billetes"; y si no, estaremos ahí, ahí.

P. Termine la frase: la Feria de Cáceres va a ser…

R. Un éxito.